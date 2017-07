Stand: 14.07.2017 10:43 Uhr

"Rasende Leidenschaft": Das Auto in der Kunst

Früher ein unverzichtbares Statussymbol, heute für die meisten nur ein Fortbewegungsmittel unter vielen: Die Sicht auf das Auto hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert - und das spiegelt sich auch in der Kunst wider. Unter dem Titel "Rasende Leidenschaft" hat die Kunsthalle Emden sich mit dem Automobil in der Kunst beschäftigt. Die Ausstellung ist ein Ritt durch die Kunstgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts und reicht von Pop Art über kritischen Realismus bis hin zu Farbfotografie und Installation.

Streifzug durch die Automobil-Geschichte









Auto wird zum Pop-Art-Motiv

Die Schau zeigt auf, wie aus der überschwänglichen Technikbegeisterung, die das Auto zu Beginn des 20. Jahrhunderts auslöste, ein gewisser Gleichmut wurde. Denn heute ist das Auto nur noch eine unter vielen Möglichkeiten sich fortzubewegen. Und auch der Führerschein gilt nicht mehr wie noch vor einigen Jahren als Inbegriff von Freiheit. Die Sicht veränderte sich einige Male. Zur Zeit des Wirtschaftswunders waren Autos ein begehrtes Statussymbol, später wurde es zum Pop-Art-Motiv bis es seit den 70er-Jahren Diskussionsstoff wegen ökologischer Aspekte lieferte. Zuletzt prägte der Abgasskandal die öffentliche Diskussion - Künstler beschäftigen sich seither verstärkt mit Themen wie Elektromobilität und Autonomes Fahren.

100 Exponate aus Privatsammlungen und Museen

Verarbeitet sind diese Gedanken und Ansätze in den Werken von Künstlern wie Marc Chagall, Andy Warhol, Gerhard Richter, Asta Gröting und Erwin Wurm. Insgesamt zeigt die Ausstellung rund 100 Exponate aus Privatsammlungen und Museen.

"Rasende Leidenschaft" in der Kunsthalle Emden Veranstaltungsort:

Kunsthalle Emden

Hinter dem Rahmen 13

26721 Emden

Telefon: (0 49 21) 97 50 50

Email: kunsthalle@kunsthalle-emden.de



Preise:

Erwachsene 9 Euro, ermäßigt 7 Euro

Jeder erste Dienstag im Monat zwischen 17 und 21 Uhr 5 Euro

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre frei



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 10 bis 17 Uhr

Sonnabend und Sonntag: 11 bis 17 Uhr

Jeder erste Dienstag im Monat: 10 bis 21 Uhr (Kunstabend)



Die Ausstellung ist von Sonnabend, 15. Juli, um 17 Uhr bis einschließlich bis Sonntag, 5. November zu sehen.





Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 15.07.2017 | 19:30 Uhr