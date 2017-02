Stand: 16.02.2017 11:33 Uhr

Pieter Hugos Blick auf die Unterdrückten

Wie lebt es sich mit kultureller Unterdrückung und politischer Dominanz? Dieser Frage geht der südafrikanische Fotograf Pieter Hugo in rund 250 Porträts, Stillleben und Landschaftsbildern nach. Das Kunstmuseum Wolfsburg widmet den Fotografien des international renommierten Künstlers ab diesem Sonntag eine Sonderausstellung.

Pieter Hugo im Kunstmuseum Wolfsburg NDR 1 Niedersachsen - 15.02.2017 17:22 Uhr Das Kunstmuseum in Wolfsburg zeigt in einer Einzelausstellung die fotografischen Arbeiten des südafrikanischen Künstlers Pieter Hugo. Seine Arbeiten zeugen von gesellschaftlicher Ambivalenz.







Der Mensch im Mittelpunkt

Die Ausstellung "Pieter Hugo. Between the devil and the deep blue sea" ist bundesweit die erste Einzelausstellung des in Johannesburg geborenen Fotografen. In den Mittelpunkt soll Hugo stets den Menschen stellen. So hat der Fotograf für seine Serie "Kin" etwa Freunde, Verwandte und Farmarbeiter portraitiert.

Pieter Hugo: Von Teufeln und Ozeanen







Der Fotograf, der 1976 im postkolonialen Südafrika aufwuchs, erlebte 1994 das Ende der Apartheid. Mit seiner Kamera soll er nicht nur soziale Schichten in seiner Heimat dokumentiert haben - auch aus Ländern wie Ruanda, Nigeria, Ghana und China stammen seine Aufnahmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.02.2017 | 17:00 Uhr