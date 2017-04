Stand: 12.04.2017 17:18 Uhr

Auge in Auge mit der "Eiszeit-Jägerin"

Direkt vor unserer Haustür hat einst ein gefährliches Raubtier gelebt: Die Säbelzahnkatze streifte vor 300.000 Jahren durch das heutige Niedersachsen - gefürchtet von den Menschen, die damals hier lebten. Im Forschungszentrum paläon in Schöningen (Landkreis Helmstedt) können sich Besucher nun ganz nah an den tödlichen Räuber herantrauen: in der Sonderausstellung "Die Eiszeitjägerin". Von Donnerstag an ist die laut paläon europaweit einzigartige Schau geöffnet. Dann wird auch ein neuer Fund präsentiert, den die Wissenschaftler gerade erst bei ihren Grabungen direkt vor dem paläon entdeckt haben.

Extrem gut erhaltener Schädel gefunden

Archäologen haben den fast vollständig erhaltenen oberen Teil des Schädels einer Säbelzahnkatze gefunden. Er ist etwa so groß wie eine menschliche Hand und so gut erhalten, dass feine Gehirnstrukturen im Schädeldach erkennbar sind, wie paläon-Geschäftsführer Florian Westphal erklärt. Forscher hoffen nun, daran das Hör- und Sehvermögen der Säbelzahnkatze ablesen zu können. Die verbreitete Bezeichnung "Säbelzahntiger" hören Experten übrigens nicht so gerne, da die Säbelzahnkatze mit dem heutigen Tiger gar nicht verwandt ist.

Dass Menschen ihr begegnet sind, war neu

Bereits 2012 war, ebenfalls bei Grabungen direkt vor dem paläon, der Reißzahn einer europäischen Säbelzahnkatze entdeckt worden. Dieser Fund war laut Westphal der erste Beweis dafür, dass die Tiere in Europa nicht wie vorher angenommen schon vor 300.000 Jahren ausgestorben waren. Bis dahin hatten Forscher geglaubt, dass Säbelzahnkatze und Mensch nicht zeitgleich in Schöningen lebten - ein Irrtum.

Weltweit einziges Skelett zu sehen

Wie dieses Leben ausgesehen haben könnte, soll die Ausstellung deutlich machen. Die Macher wollen zeigen, wie die Tiere aussahen, wie sie jagten. Und sie versprechen Antworten auf die wohl spannendste Frage: Wie lebten die Menschen mit der Gefahr? Haben Säbelzahnkatzen mit unseren Vorfahren um Beute gekämpft oder sind sie einander ausgewichen? Zu sehen sind im paläon alle bisher in Schöningen gemachten Funde der europäischen Eiszeit-Raubkatzen, aber auch Präparate von der Hauskatze bis zum sibirischen Tiger sowie Fossilien. Schließlich gibt es noch ein nachgebautes Modell dieses steinzeitlichen 200-Kilo-Raubtiers und das weltweit einzige aufgebaute Skelett einer europäischen Säbelzahnkatze zu bestaunen.

