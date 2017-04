Stand: 03.04.2017 14:52 Uhr

Osnabrücker Kunstpreis für Frank Gillich von Birgitt Schütte

Für drei ungewöhnlich einfache Kohlezeichnungen hat der Osnabrücker Künstler Frank Gillich den Kunstpreis Osnabrück bekommen. Der Preis wurde zum ersten Mal verliehen. Die Osnabrücker Sievert-Stiftung für Wissenschaft und Kultur hat den Preis ausgelobt, um damit die regionale Kunstszene zu fördern. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. 15 Künstler standen im Finale, aus insgesamt über 120 Bewerbungen.

Mit drei großformatigen Kohlezeichnungen auf Papier, auf denen nichts als verwischte Striche zu sehen sind, hat Frank Gillich die Jury überzeugt. Es war keine schwierige Entscheidung, sagte Barbara Käsbohrer. Die Kunstprofessorin der Uni Osnabrück ist eine von fünf Jurymitgliedern: "Wir sind wirklich alle nur da stehengeblieben und haben sehr lange darüber gesprochen. Wir waren uns alle einig."

Die Striche auf den Kohlezeichnungen wirken wild, andererseits haben sie immer die gleiche Struktur. Von Weitem wirken sie dreidimensional, von Nahem eher wie ein Muster. Es könnte zum Beispiel ein Teppich mit langen Fransen sein? An all das hat Frank Gillich nicht gedacht. Seine Inspiration zum Zeichnen war viel einfacher: "Das ist keine Übersetzung aus der Vorstellungswelt, keine Übertragung aus der Gegenstandswelt. Da ist der Körper der zeichnet, weil ich über die Bewegung etwas produziere."

Verblüffende Interpretationsmöglichkeiten

Bei diesem Experiment entsteht das Kunstwerk, hinter dem zwar eine konsequente Idee steckt, aber letztendlich zu sehen sind nur die Kohlestriche. Einfach und komplex zugleich, meint Jurymitglied Barbara Käsbohrer: "Sie sind rätselhaft, sie sind bewegend. Sie ziehen einen in seinen Bann. Und was ich persönlich sehr spannend fand: Gillich hat mit diesen Kohlestrichen eine dreidimensionale Tiefe kreiert, die sich in Bewegung verwandelt. Das ist nicht nur eine Kohlezeichnung."

Es lohne sich Frank Gillich und in den kommenden Jahren weitere Künstler aus der Region zu unterstützen, meint der Sohn des Stifters Niklas Sievert: "Wir wollen ihnen einfach die Anerkennung geben, aber auch die finanziellen Ressourcen, die sie vielleicht benötigen, um sich weiterentwickeln zu können. Und dass die regionale Kunst auch ins öffentliche Bewusstsein gerät und darbietet, was hier in Osnabrück entsteht."

Die drei prämierten Kohlezeichnungen und auch die eingereichten Werke der 14 anderen Finalisten sind noch bis Ende Mai im Kulturgeschichtlichen Museum in Osnabrück zu sehen.

