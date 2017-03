Stand: 28.03.2017 11:28 Uhr

Gütesiegel für ein ausgezeichnetes Museum von Jörn Pietschke

Otterndorf ist ein niedersächsisches Städtchen an der Elbmündung, hat etwas mehr als 7.000 Einwohner und ein im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnetes Museum: das Museum gegenstandsfreier Kunst.

Das große rote "M" auf weißem Grund hat Museumsleiterin Ulrike Schick in dem Museum für moderne Kunst stolz aufgehängt - mitten in der historischen Otterndorfer Altstadt. Denn dieses Gütesiegel bekommt ein Museum nicht so einfach.

So musste sich Museumsleiterin Schick zusammen mit ihrem Mitarbeiter ordentlich ins Zeug legen. Die begehrte Auszeichnung, die in den vergangenen zwölf Jahren mehr als 100 Museen in Niedersachsen und Bremen erhalten haben, ist eine Art Zertifizierung der Museumsarbeit.

Museum ist "Aushängeschild für den Landkreis"

Gegenstandsfreie Kunst Der Begriff gegenstandsfreie Kunst stammt aus den 1920er-Jahren (etwa bei Wassily Kandinsky und Piet Mondrian) und meint Kunst, die sich vom gegenständlichen Abbild löst. Die Werke zeigen also kein realistisches Abbild, das in der Natur zu sehen ist, sondern hauptsächlich Farben, Licht und Linien.

Das Museum für gegenstandsfreie Kunst ist ein gestandenes Museum. Seit 1976 befindet es sich in der Trägerschaft des Landkreises Cuxhaven. Landrat Kai-Uwe Bielefeld stellt sich in Zeiten knapper kommunaler Kassen hinter das Museum: "Ein Landkreis hat einfach die Verpflichtung, etwas für die Kultur zu tun. Wir haben dieses Museum über die Jahre bewahrt, entwickelt und mit gutem Erfolg an den Punkt geführt, an dem wir heute stehen - wir werden international wahrgenommen. Das ist ein Aushängeschild für den Landkreis und auch für die Stadt Otterndorf."

Gegenstandsfreie Kunst - auf allen Flächen

Als Studio A wurde das Museum in Otterndorf gegründet. Schon 1961 ludt der Otterndorfer Kunstliebhaber Herbert Augat zu Ausstellungen in sein Privathaus ein. Seinen heutigen Namen bekam das Museum vor zehn Jahren. Seitdem befindet sich das Haus in neuen Räumen. In diesen wird gegenstandfreie Kunst an mehreren Stellen in Szene gesetzt: an den Wänden, auch mal im Treppenhaus und sogar auf dem Fußboden. Peter Zimmermann, dem die jüngste Ausstellung gewidmet war, hat das gesamte Erdgeschoss in einen Farbenrausch aus Pink, Blau und Orange getaucht. Er hat den Boden in eine Leinwand verwandelt. Die gemalten Farben bestehen aus Epoxidharz.

Retrospektive über Museumsvergangenheit

Ulrike Schick hat von diesem Künstler ein Werk für den Bestand des Museums ankaufen können. Aus dem Bestand wird die nächste Ausstellung gestaltet - sozusagen als Retrospektive auf die jüngere Vergangenheit des Museums für gegenstandsfreie Kunst.

Der leidenschaftlichen Museumschefin fällt es schwer, aus den vergangenen zehn Jahren nur wenige Highlights zu benennen. Darunter fällt die Ausstellung von Joseph Marioni: "Der ist weltweit bekannt. Er hat bei uns zum ersten Mal seine Zeichnungen präsentiert. Die hat er nie rausgerückt."

Schick leistet in Otterndorf Museumsarbeit mit großem Anspruch und kleinem Etat. Dabei wird er immer unterstützt von einem engagierten Förderverein, der ganz sicher weiß, warum so ein Museum in die kleine Stadt an der Elbe gehört und nicht etwa nach London oder New York - was ein Plakat in dem Museumsgebäude provokativ hinterfragt. Von den Museumsmachern ist das ganz bewusst so formuliert und für alle gut sichtbar aufgehängt, weil sie wissen, dass das Museum für gegenstandsfreie Kunst viele Menschen in Stadt und Landkreis immer noch provoziert. Die meisten, weil sie noch nie hinter die Museumstür geschaut haben, an der jetzt das Museumsgütesiegel hängt.

