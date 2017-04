Stand: 06.04.2017 11:28 Uhr

Dürer, Cezanne & Du: Museumsbesucher zeichnen

In der ersten Sonderausstellung nach der Wiedereröffnung des Herzog Anton Ulrich-Museums sollen die Besucher in einem "Labor der Zeichnung" selbst zum Stift greifen. Die Schau "Dürer, Cezanne & Du. Wie Meister zeichnen" soll die Kunstinteressierten dabei mit Werken aus sechs Jahrhunderten inspirieren. Die Frage lautet: "Was können Menschen von heute von den großen Meistern der Kunstgeschichte lernen?" In den Ausstellungsräumen sind etwa 200 herausragende Werke vom Mittelalter bis zur Gegenwart zu sehen. Als Vorlage für eigene Zeichen-Experimente können den Besuchern unter anderem Werke von Albrecht Dürer, Caspar David Friedrich und Paul Klee dienen. Außerdem werden in Kooperation mit der Hochschule für Bildende Künste Kurse und Anleitungen angeboten.

Auch Rembrandt wird gezeigt

Laut Museumsdirektor Jochen Luckhardt stammen die Exponate der Ausstellung aus den reichen Beständen des Braunschweiger Kupferstichkabinetts, das mit 130.000 druckgrafischen Werken und rund 15.000 Zeichnungen ein wesentlicher Teil des Museums sei. Gezeigt wird auch der erst kürzlich entdeckte Braunschweiger Rembrandt. Die Skizze eines Hundes befand sich bereits seit Jahrhunderten im Besitz des Museums und wurde erst vor kurzem dem großen niederländischen Barock-Künstler zugeschrieben. In der Ausstellung ist die kleine Zeichnung eines vom harten Leben gezeichneten Arbeitshundes zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu sehen.

