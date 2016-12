Stand: 29.12.2016 11:07 Uhr

Weihnachten ist vorbei, die Geschenke sind verteilt. Viele Menschen haben sich in diesem Jahr gegenseitig Zeit und ein gemeinsames Familienerlebnis geschenkt. Ob das nun ein Ausflug ist, ein Konzert- oder Theaterbesuch - oder aber eine gemeinsame Führung durch ein Museum. Solche Geschenke sind nicht nur zu Weihnachten eine prima Idee.

Auch die Guides können was lernen

Angela Holzhauer ist eine Hamburger Galeristin. Sie gehört zu einem vierköpfigen Team von hochqualifizierten Guides, die Besucher durch die Sammlung Falckenberg in Hamburg-Harburg führen. "Ich versuche", erklärt die Galeristin, "mich bei jeder Führung einzulassen auf die Menschen, die mir da gegenüber stehen. Es soll ja ein Miteinander sein, die sollen was erleben, ich war hier schon ein paar Mal. Dann entsteht immer irgendetwas. Wenn ichs gut mache, dann erzählen die Leute mir Geschichten. Über das La Paloma am Kiez, weil Immendorff hatte da eben diese Kneipe, wie die Getränke ausgeschenkt wurden und wer da so war. Bei jeder Führung lerne ich irgendwas dazu."

Durch die Weihnachtsfeiern war im Dezember extrem viel los, erzählt Angela Holzhauer. Firmen sind gekommen, eine Gruppe aus Buxtehude, Mitarbeiter einer Hamburger Behörde. "Die Weihnachtsfeier geht dann mit dem ersten Teil los - das ist die Führung, anderthalb Stunden, auch für Mitarbeiter, die sonst vielleicht nicht ins Museum gehen. Und danach wird irgendwo in Harburg Essen gegangen."

Familien und Paare nehmen das Angebot gern an

Führungen an den beiden Weihnachtsfeiertagen erlebt Angela Holzhauer jedes Jahr als etwas Besonderes: "Die sind sehr … ja, beseelt." Auch viele Familien kommen. Da ist zum Beispiel die fünfköpfige Familie Baumhauer: "Das war ein Geschenk von Mitarbeitern, die das Gefühl hatten, dass ich mich mal etwas mehr mit Kultur befassen sollte. Und das ist heute sehr erfolgreich umgesetzt worden. Wir hatten ein wunderbare Führung, haben eine ganze Menge gelernt und gesehen", erklärt Michael Baumhauer. Auch sein Sohn ist begeistert: "Ich fand die private Führung wirklich schön. Man hat das Haus für sich. Das ist natürlich schon was Besonderes. Weil man sonst sich häufig mit Hunderten drängt im Museum."

Die Deichtorhallen kennt die Familie gut. Aber nur der jüngste der drei Söhne war schon mal hier in der Sammlung Falckenberg. Wie das kommt, erklärt Frau Baumhauer: "Ja, das muss ich mich jetzt im Nachhinein auch fragen. Wir haben da ganz viel verpasst. Vielleicht ist es immer so ein bisschen schwer, rüber zu hüpfen nach Harburg. Dabei ist nun wirklich nicht besonders weit und es hat uns so viel Spaß gemacht. Ist wirklich ganz wunderbar. Wir können das wärmstens empfehlen."

Individuelle Führungen - spezielle Stimmungen

Angela Holzhauer fiel auf, dass sich oft Paare eine Führung zum Geschenk machen: "Dann sind die zu zweit mit uns unterwegs anderthalb Stunden und komplett alleine mit uns in diesem Haus." - Ganz schöner Luxus. Über vier Etagen geht es, und durch das Schiebelager. "Zum Beispiel hat sich ein Paar gewünscht", erinnert sie sich, "dass sie sich besonders viel Daniel Richter ansehen. Das ist für mich eine andere Vorbereitung. Dann lese ich noch mal nach und dann ist das eine dichte Lehrstunde."

Einmal hatte ein Brautpaar von seinen Freunden eine Führung geschenkt bekommen. "Da kam die ganze Hochzeitsgesellschaft völlig verkatert und die trudelten alle zu spät ein und hatten Cola-Flaschen dabei, weil sie ordentlich diese Hochzeit gefeiert haben. Das ist dann immer auch eine spezielle Stimmung."

