Stand: 08.03.2017 17:23 Uhr

"Kriegslügen" - Fake News damals und heute

Wie Kriegspropaganda funktioniert - das wissen wir spätestens seit dem Ersten Weltkrieg. Immer geht es darum, die Bevölkerung für den Krieg zu gewinnen - und das mithilfe von Lügen. "Kriegslügen" heißt eine neue Ausstellung in der Fabrik der Künste.

Rund 50 Propagandaplakate aus dem Ersten Weltkrieg sind dort zu sehen, aus England, Deutschland und Frankreich. Und 40 Künstlerflugblätter, denn den patriotischen Wahn schürten damals auch Maler und Bildhauer. Das Besondere an der Ausstellung in der Fabrik der Künste: Schüler der Stadtteilschule Wilhelmsburg sind daran maßgeblich beteiligt.

Werbung für den Krieg

















Plakate voller Hass - und Unwahrheiten. Eine eiserne Faust stößt aggressiv von oben ins Bild. Darunter steht: "Das ist der Weg zum Frieden - die Feinde wollen es so! Darum zeichne Kriegsanleihen." Ein englisches Plakat ruft Männer auf, sich freiwillig zum Militär zu melden. Mit einem lächelnden Mann in Uniform, der Ruhe und Zuversicht ausstrahlt. Dazu die Zeilen: "Er ist glücklich und zufrieden, sind Sie es auch?"

Früher Plakate, heute per Twitter

Dass Krieg glücklich und zufrieden macht - eine der vielen Lügen, mit denen die Propaganda zwischen 1914 und 1918 arbeitete. Und heute? "Wir hatten immer Oberbefehlshaber, die Lügen verbreiten ließen. Wir haben aber noch nie einen gehabt, der selbst Lügen twittert. Das ist neu", stellt Michael Jürgs fest.

Auf wen Michael Jürgs anspielt, ist klar. Allerdings sei das die Chance für eine wichtige Erkenntnis, betont der Journalist und Autor, der die Ausstellung am Dienstagabend mit einer sehr ergreifenden Rede eröffnete: "Weil wir plötzlich merken, wie gut es uns ging in unserer Freiheit und wie wichtig es ist, die gegen alle Versuche zu verteidigen."

Den Wahnsinn zu spät erkannt

Wenn es zur Zeit des Ersten Weltkriegs freie Zeitungen gegeben hätte - davon ist Jürgs überzeugt - man hätte die Millionen Opfer nicht totschweigen können, der Krieg wäre bald vorbei gewesen. Flugblätter zeigen, dass sich sogar Künstler wie Ernst Ludwig Kirchner, Ernst Barlach oder Max Liebermann von der Kriegsbegeisterung anstecken ließen. Den Wahnsinn des grauenhaften Gemetzels erkannten sie erst spät.

Es sei wichtig den Kindern zu vermittelt, "dass auch 15-Jährige in den Krieg zogen - erschossen wurden und nach vier Wochen irgendwo verscharrt wurden." Das schaffe auch bei ihnen ein Bewusstsein für die Fake News derer, die glauben, man müsste es wieder machen.

Lügen in der Gegenwart aufspüren

Schüler der Klasse 9f der Stadtteilschule Wilhelmsburg haben das Thema Kriegslügen in die Gegenwart transportiert. Darunter sind auch Jugendliche, deren Eltern vor Kriegen aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Unterstützt von Lehrern und dem Journalisten Klaus-Günther Barth haben sie über Monate mit dem Zusammenhang von Krieg und Lügen beschäftigt. Ihre Erkenntnis: "Man sieht jetzt das Thema Krieg mit ganz anderen Augen, man versteht jetzt auch, dass es wirklich Lügen gibt und das wirklich auch viel vertuscht wurde."

Büsra und Nejla haben ein Gedicht geschrieben. Es beginnt so:

Sag mir, warum muss das sein?

Hass an Orten wo ich’s nicht versteh ... Gedicht von Büsra und Nejla

Medina und Finn haben an Bundeskanzlerin Angela Merkel, Hamburgs Ersten Bürgermeister Olaf Scholz und Rockstar Udo Lindenberg Briefe geschrieben, darüber, "wer wir sind und dann haben wir uns die Fragen gestellt: Was ist der Krieg? Wer ist das Opfer? Wer ist der Täter? Wer sollte eigentlich bestraft werden?"

Selin gehört zu der Video-Gruppe, hat Passanten und Mitschüler interviewt. "Wir haben zum Beispiel in der Parallelklasse Flüchtlinge. Mit denen haben wir auch geredet um zu hören, wie es ihnen ging und was die verloren haben. Das ist sehr berührend, finde ich." Auf Lügen nicht hereinzufallen - in Zeiten von Fake News wird das immer schwieriger. Wer sagt die Wahrheit, wer lügt? "Überall sagt jeder was anderes. Zum Beispiel im Fernsehen und in den sozialen Netzwerken", meint Nejla.

Die Plakate allein sind schon sehenswert, es sind Leihgaben aus dem Essener Folkwang Museum. Wie die Schüler den Bogen vom Esten Weltkrieg in die Gegenwart schlagen, macht das Ganze zu einem wirklich tollen Projekt.

Gezielte Propaganda? Fake News in den Medien ZAPP - 01.02.2017 23:20 Uhr Autor/in: Daniel Bouhs "Fake News" wird als Begriff von vielen bei klassischen Falschmeldungen als auch bei gezielter Propaganda benutzt. Das ist falsch, denn nur bei Letzterer ist der Ausdruck gerechtfertigt.







3,12 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Kriegslügen" - Fake News damals und heute "Kriegslügen" heißt eine Ausstellung in der Hamburger Fabrik der Künste, die zeigt, wie Kriegspropaganda funktioniert. Das Besondere: Schüler haben das Thema in die Gegenwart transportiert. Öffnungszeiten: Di bis Fr 15 - 19 Uhr

Sa und So 12 - 18 Uhr Besonderheit: Finissage mit musikalischem Ausklang am 02.04.2017 ab 16 Uhr In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Abendjournal | 08.03.2017 | 19:00 Uhr