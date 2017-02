Stand: 03.02.2017 11:50 Uhr

Paula Modersohn-Beckers Ringen um neue Malerei von Anette Schneider

Momentan gibt es einen regelrechten Hype um Paula Modersohn-Becker: Da wäre der Kinofilm, und allein in den vergangenen fünf Jahren gab es Ausstellungen in Bremen, Kopenhagen und Paris zu sehen. Nun geht es in Hamburg weiter mit einer Ausstellung im Bucerius Kunst Forum "Paula Modersohn Becker. Der Weg in die Moderne". Gibt es im Werk einer Künstlerin, die nur zehn Jahre malte, weil sie mit 31 Jahren starb, wirklich so viel Neues zu entdecken, dass sie im Zwei-Jahres-Rhythmus präsentiert werden muss?

Bucerius Kunst Forum zeigt "Paula Modersohn-Becker"















Einzelne Stämme statt weite Blicke

Das ist unverschämt! Unverschämt selbstbewusst! Um 1900, nach ihrem ersten Parisaufenthalt, malte Paula Modersohn-Becker einige - nun ja - "Landschaftsansichten". Doch während ihre Worpsweder Kollegen nach allen Regeln der Kunst weite Blicke über das Moor mit seinen Birken festhielten, zeigte sie nichts als einzelne Birkenstämme! Fünf dieser Bilder eröffnen die Ausstellung.

"Wir sehen an den Stämmen, wie sie verschiedene Maltechniken probiert", sagt Kuratorin Kathrin Baumstark: "Wir sehen, wie sie manchmal ganz plan und ganz glatt arbeitet, und dann wiederum ganz dick aufträgt, den Birkenstamm lebendig und fast schon greifbar macht, so dick trägt sie auf."

Raus aus der Provinz-Atmosphäre

Künstlerdorf mit Video Worpswede: Lieblingsort der Künstler Museen, Ateliers und Galerien: Das Örtchen Worpswede bei Bremen steht für Kunst und Kultur. Namhafte Künstler haben dort am Teufelsmoor gelebt und ihre Spuren hinterlassen. mehr

Und so geht es weiter! Ob Stillleben, Bildnisse von alten Frauen, Kindern oder Selbstbildnisse: Paula Modersohn-Becker brach radikal mit den herrschenden Vorstellungen von Malerei. Genau das ist für Uwe Schneede auch der Grund für das momentane Interesse an der Künstlerin: Man wolle endlich ihr Werk von allen bisherigen verstaubten Lesarten befreien, so der frühere Leiter der Hamburger Kunsthalle, der die Ausstellung zusammen mit Kathrin Baumstark erarbeitete: "Man hat ihr vorgeworfen, sie sei mütterlich. Man hat ihr vorgeworfen, sie sei viel zu wenig mütterlich. Und dann ist sie immer in dieser Worpswede-Provinz-Atmosphäre hauptsächlich wahrgenommen worden."

2010 fegte eine Ausstellung in Bremen erstmals das Image einer "süßen Kindermalerin" beiseite und zeigte Paula Modersohn-Becker als "Pionierin der Moderne", die entschieden um eine neue Malerei rang. Gleiches will nun auch die Hamburger Ausstellung.

Neue Möglichkeiten durch alltägliche Motive

80 Gemälde und Zeichnungen sind zu sehen. Thematisch geordnet führen sie vor, wie die 1876 in Dresden geborene Malerin, die 1898 in die Künstlerkolonie Worpswede bei Bremen gezogen war, alltägliche Motive nutzte, um eine eigene Bildsprache zu entwickeln. In der verweigerte sie alles abbildhaft Genaue und Idealisierende, malte stattdessen grob und flächig und vereinfachte das Dargestellte.

"Sie versucht, auf eine sehr konsequente und experimentelle Weise, sich vom Realismus zu trennen und von dem, was sie als zu konventionell bezeichnet", sagt Uwe Schneede. "Damit meint sie zum Beispiel Liebermann. Sie versucht, neue Möglichkeiten für ein modernes Bild zu entwickeln. Vor allem in der Machart, aber auch in der Auffassung der Figuren, die sie wiedergibt."

Flucht nach Paris

Porträt Ausnahmekünstlerin Paula Modersohn-Becker "Wie schade." - Mit diesen Worten starb 1907 die erst 31-jährige expressionistische Malerin in Worpswede bei Bremen. Wie bedeutend ihr Werk war, konnte zu der Zeit noch kaum jemand verstehen. mehr

In Worpswede stieß sie damit auf Unverständnis. So floh sie oft nach Paris, wo sie Inspiration fand, Bestätigung und Ansporn. Im Louvre entdeckte sie etwa die alten Meister und die maskenhafte Mumienmalerei der Ägypter, die sie in zahlreichen Selbstporträts aufgriff, die auch in der Ausstellung zu sehen sind. Und natürlich sah sie zeitgenössische Kunst: "Es gibt da diesen Bericht, dass sie im Jahr 1900 in Paris in der Galerie Vollard eine Reihe Bilder gesehen hat mit dem Gesicht zur Wand", erzählt Schneede. "Die hat sie aufgeblättert. Und das fand sie absolut faszinierend. Erst später stellt sich heraus, das war Cézanne."

Man kann diese Arbeiten nicht oft genug zeigen

Neben vielen abstrahierten Kinderakten verdeutlichen auch einige kleine Stillleben ihren konsequenten Bruch mit allem Tradierten: Da sieht man einen blauen Kasten, ein Tischtuch, eine Apfelsine - doch es gibt keine eindeutige Perspektive! Die Dinge führen ein Eigenleben, sie stürzen, schweben, kippen nach hinten weg.

Mit sichtbarem Vergnügen spielte Paula Modersohn-Becker hier mit den Möglichkeiten der Malerei. Und so lange in der Öffentlichkeit noch immer das Bild der Kinder-malenden Worpswederin vorherrscht, kann man diese Arbeiten nicht oft genug zeigen. Denn in den Jahren zwischen Spätimpressionismus und Expressionismus stand die Künstlerin damit ziemlich allein, sagt Uwe Schneede: "In einer Lücke der deutschen Kunstgeschichte hat sie Wegbereiterdienste geleistet, für die Moderne."

Literaturtipp Künstlerkolonie Worpswede in satten Filmfarben Christian Schwochows Porträt der Malerin Paula Modersohn-Becker pendelt zwischen Lovestory und Biografie. Dass der Film sich nicht verzettelt, ist der Hauptdarstellerin zu verdanken. mehr

Paula Modersohn-Beckers Ringen um neue Malerei Noch immer ist Paula Modersohn-Becker vor allem für ihre Kinderbilder bekannt. Doch die Worpsweder Malerin betrat neue Wege in der Kunst - zu sehen im Bucerius Kunst Forum in Hamburg. Öffnungszeiten: täglich 11 bis 19 Uhr, donnerstags bis 21 Uhr In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 03.02.2017 | 19:20 Uhr