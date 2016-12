Stand: 29.12.2016 17:49 Uhr

Aussehen wie die Elbphilharmonie von Anna Novak

Der Bremer David Helbich ist Konzeptkünstler - er lebt in Brüssel und macht immer wieder durch abgefahrene Foto- und Klang-Projekte im Netz auf sich aufmerksam. Sein Projekt "Trying To Look Like A Building" ("Versuchen, wie ein Gebäude auszusehen") hat er gerade in Hamburg weitergeführt.

Der Wind weht ziemlich kalt an diesem Dezembertag auf dem Vorplatz der Elbphilharmonie. David Helbich fällt mit dem Smartphone in der Hand eigentlich gar nicht weiter auf zwischen all den Touristen. Nur wer genauer hinsieht, bemerkt, dass er Grimassen zieht - die Nase rümpft, die Stirn kräuselt und die Haare in den Wind hält. Denn David Helbich will nicht bloß ein schönes Foto mit der Elbphilharmonie: "Man darf nicht gut aussehen, das ist ein hartes Projekt für mich. Man muss auf jeden Fall aussehen wie der letzte Hulk. Das ist mir ganz gut gelungen, aber es ist schon sehr abstrakt. Ich bin ja abstrakter Künstler in dem Fall - konkret abstrakter Künstler: da Loch, da Ritze, und oben Grau. Sieht auch ein bisschen noch aus wie so ein Sänger. Sieht aus, als würde ich gerade irgendwas dramatisches singen. Wagner oder so."

Schneidezähne in das Vordach

"Trying To Look Like A Building" heißt David Helbichs Fotoprojekt und darin versucht er genau das: auszusehen wie ein Gebäude. Und das nur mit seinem Gesicht. Er war schon das Empire State Building, sah aus wie der Kölner Dom und verwandelte seine Schneidezähne in das Vordach der Carnegie Hall. Entstanden ist das Konzept vor anderthalb Jahren durch Zufall in New York: "Da hab ich ein Selfie gemacht vom Guggenheim - wie jeder. Und sah, dass ich da aussah wie das Guggenheim Museum, weil ich die Stirn so gerunzelt habe. Und das sah in dieser Perspektive einfach genau aus wie diese Murmelbahn da vom Guggenheim."

Gesichts-Experimente werden zur Kunstform

Helbich postet das Foto auf Instagram - und es geht viral. Eine befreundete Architektin gibt ihm die nächste Aufgabe: Versuch' mal, wie das New Museum auszusehen. An immer mehr Orten macht der Künstler von nun an seine Gesichts-Experimente. Verzieht den Mund zu den Fenstern der Grand Central Station, inszeniert seine Stirnfalten als Säulen der Philharmonie Luxemburg. Mit seinen Selfies trifft Helbich den Nerv der Zeit.

Als Bild- und Klangkünstler lebt David Helbich seit vielen Jahren in Brüssel. Dort arbeitet er viel mit Körpern im öffentlichen Raum. Für seine Gebäude-Fotos sucht er sich deshalb am liebsten Bauten aus, die eine besondere Bedeutung für die Stadt haben und beim Betrachter etwas auslösen - wie eben die Elbphilharmonie: "Man kommt drauf zu, steht immer noch im Hafen. Und dann guckt man nach oben und sieht auf einmal, dass da oben noch was passiert. Gefällt mir. Das ist unaufdringlich und außerdem macht es was mit dem Körper: Man muss gucken, man muss den Kopf heben, das ist auch das, was ich an hohen Gebäuden grundsätzlich mag."

Ausprobieren und ein Quäntchen Glück

Wirklich vorbereiten kann David Helbich seine Fotos vorab nicht. Es kommt viel auf Perspektive an. Auf Ausprobieren und manchmal ein Quäntchen Glück: Der Wind weht ihm an diesem Tag die grauen Haare genau in den richtigen Winkel, sodass sie aussehen wie das Dach des Konzerthauses. Als ihn Touristen vor der Elbphilharmonie fragen, ob sie nicht ein Foto von ihm machen sollen, lehnt er ab. Er muss es selber schaffen - das ist Teil des Konzepts.

