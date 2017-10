Stand: 04.10.2017 14:53 Uhr

Lubomyr Melnyk: Einmal Elphi und zurück

Lubomyr Melnyk ist der Meister der "Continuous Music" - ein Musikstil, den der Pianist selbst erfunden hat. Er sagt, er sei der schnellste Pianist der Welt: 19,5 Anschläge pro Sekunde und per Hand schafft er. Durch dieses rasende Spiel entsteht ein Strom und von diesem Strom lassen sich immer mehr Menschen mitreißen. Seitdem werden seine Konzerte immer größer. Vor ein paar Jahren spielte er noch in einer kleinen Bar am Hamburger Hafen, am Sonntag nun gab er seinen Einstand in der Elbpilharmonie. Zwei Tage später kehrte er noch einmal zurück an die Elbe, um ein ganz anderes Konzert zu spielen.

Wenn Sonntagnachmittags die Sonne scheint, dann schieben sich Zehntausende durch die HafenCity. Auch - und ganz besonders - vor der Elbphilharmonie stehen die Menschen dicht gedrängt. Einer fällt an diesem Sonntagnachmittag auf, es ist der Künstler, der hier heute Abend spielen wird: Lubomyr Melnyk. Obwohl er nicht besonders groß ist und keine auffällige Kleidung trägt, sticht er heraus. Lange graue Haare, langer grauer Bart - und sein wacher Blick.

Die Elbphilharmonie sieht er heute zum ersten Mal so von Mensch zu Gebäude. Sein erster Eindruck: "Die ist groß, sehr beeindruckend!". Auch etwas einschüchernd? "Nein! Das Piano ist viel einschüchternder".

"Klang bedeutet mir alles"

Die Elbphilharmonie ist natürlich auch an diesem Abend ausverkauft. Melnyk freut sich über die vielen Zuhörer - vor so vielen Menschen hat er noch nie gespielt. Aber er sorgt sich ausgerechnet um das Aushängeschild der Elbphilharmonie: die Akustik. "Der Klang ist mir sehr wichtig, er bedeutet mir alles. In sehr großen Konzerthäusern erreicht der Klang des Flügels die Menschen nicht. Sie können die Musik hören. Aber sie hören nicht den Reichtum und die ganze Schönheit des Klangs, wenn sie so weit weg sind."

Dann steht er im Großen Saal: "Nett, ich mag ihn.", kommentiert er. Aber, es lässt sich nicht ganz verbergen, dieses große, schicke Konzerthaus bereitet ihm auch Unbehagen. Der Pianist weiß, dass die Karten für sein Konzert nicht günstig waren und dass viele Menschen kein Ticket bekommen haben.

Aber erstmal geht es auf die Bühne und da zählt nur eins: seine Musik. Mit Lubomyr Melnyk versinken 2.100 Menschen in seinen Kompositionen, in denen ein Ton den anderen anfasst, so eng, so dicht spielt er. Als alles vorbei ist, ist das Publikum benommen und begeistert. Minutenlange standing ovations für einen Mann, den viele hier vorher nicht einmal kannten.

Einmal über die Elbe in eine andere Welt

Damit könnte der Hamburgbesuch des Pianisten vorbei sein. Ist er aber nicht. Zwei Tage später ist er wieder da, seinen Heimflug nach Schweden hat er extra verschoben - für zwei weitere Konzerte. Die Idee dazu kam gemeinsam mit einem Freund: Sie sprachen über Ticketpreise und darüber, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, sein Konzert zu besuchen.

Die Veddel ist nicht nur eine Elbinsel, sondern auch einer der Stadtteile, die man als strukturschwach bezeichnet. In der Immanuelkirche stehen Stühle, Hocker aus Pappe und die Menschen sitzen auf dem mit Teppich ausgelegten Fußboden. In der Mitte steht ein schwarzes Klavier, kein besonders gutes Instrument. Für dieses Konzert bezahlt jeder, was er mag, Eintritt gegen Spende. Größer könnte der Gegensatz zur Elbphilharmonie nicht sein. Ein Kind fährt mit Inlineskates durch den Raum, der Wein kostet 2,50 Euro und die Feiertagsgarderobe wurde im Schrank gelassen.

Lubomyr Melnyk ist müde. Es war eine lange Tour und er wird er zwei Konzerte hintereinander spielen, damit möglichste viele ihn sehen können. Aber er ist gut gelaunt, er mag den kleinen Raum. Ihm gefällt, dass seine Zuhörer dicht bei ihm sitzen und er freut sich, für sie zu spielen. Und auch hier: Die Menschen versinken in seiner Musik. Wieder.

Waren die Konzerte also wirkich so unterschiedlich? "Oh, da gibt es eine ganz Welt von Unterschieden, obwohl ich dieselben Stücke gespielt habe. Hier ist das Publikum ganz nah bei mir. Der Raum ist zehnmal kleiner und der Klang erreicht jeden ohne, dass das Klavier verstärkt werden muss. Das Instrument ist sehr einfach und alt - aber die Musik singt und lebt."

