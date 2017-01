Stand: 06.01.2017 10:39 Uhr

Olaf Scholz Wunsch: Ein Haus für alle von Daniel Kaiser

Mit der Elbphilharmonie bekommt Hamburg einen der besten Konzertsäle der Welt. Zu einem hohen Preis und nach vielen Schmerzen. Am 11. Januar ist die große Eröffnung. Dass aus dem Millionengrab doch noch ein Wahrzeichen geworden ist, ist nach Meinung vieler Beobachter vor allem auch Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz zu verdanken.

"Die Elbphilharmonie ist ein Haus für alle", erzählt Scholz. "Sie wird das Parlament der Musikstadt Hamburg, ein Konzerthaus, das die Welt begeistern wird. Ich freue mich auf jeden einzelnen Ton." Geschafft! Endlich! Da hört man bei Scholz Erleichterung und Stolz. Die Eröffnung sei ein Triumph für ihn, schreibt die Süddeutsche Zeitung. "Froh bin ich, dass es fertig geworden ist. Das war ja zwischendurch ein wenig in Zweifel", bekennt Hamburgs Erster Bürgermeister.

Scholz übernimmt das Jahrhundertprojekt, als er 2011 Bürgermeister wird, als Sorgenkind. Als Baustellenruine. Es regnet durchs offene Dach. Damals drohen jahrelange Prozesse mit dem Baukonzern Hochtief.

Scholz zeigt Zähne

Aber Scholz will eigentlich an den Verträgen festhalten, "weil wir immer davon ausgehen wollen, dass unser Vertragspartner das Gebäude weiterbaut und fertigstellt. Wenn nicht, geht es auch anders." Hamburg hätte die Elbphilharmonie fast allein weiter gebaut. ""Eine Woche vorher hätten wir uns für die Kündigung entschieden."

Im April 2013 gibt er den neuen Deal bekannt. Für 789 Millionen bekommt Hamburg ein schlüsselfertiges Konzerthaus. Die neuen Verträge sind die Wende. Die Elbphilharmonie produziert seitdem eigentlich nur noch gute Nachrichten. Alles bleibt im Plan. Eine große Leistung sei das gewesen, findet Scholz, "die letztendlich auf einer alten Kaufmannstugend beruht hat: nämlich, dass ein Wort gilt und das man einander vertraut."

Fehler am Anfang

Als vor zwei Jahren das Eröffnungsdatum feststeht, stolpert der Bürgermeister ausgerechnet bei der offiziellen Bekanntgabe. Nach so vielen Jahren und so vielen Millionen kann man ja auch mal durcheinander kommen: "Der Plan ist, dass das am 11. Januar 2016 ... 2017 geschehen soll", sagt er damals. Die Fehler seien am Anfang gemacht worden. Alle Beteiligten seien zu blauäugig an das Projekt gegangen, so Scholz: "Wenn man richtig vorgegangen wäre, hätte das Gebäude immer zwischen 500 und 600 Millionen gekostet. Die Preissteigerung ist da aber nicht in der Größenordnung, in der sie diskutiert wird."

Ein Haus für alle

Bei diesen Summen war Scholz von Anfang an eines wichtig: Die Elbphilharmonie darf kein Elitentempel werden, sondern sie muss ein Haus für alle sein. Das ist sein Mantra bei fast jeder Rede.

789 Millionen Euro. Etwa zehn Jahre Bauzeit. Am Ende zählt für Olaf Scholz aber das Ergebnis: "Ich glaube, dass auch in einer Kaufmannstadt wie Hamburg, einer Stadt, die über Jahrhunderte ihr Geld selber verdient hat und stolz auf ihren Erfolg ist, die Elbphilharmonie als kulturelles Zeichen besonders gut aufgehoben ist. Deshalb ist es auch richtig, dass wir uns für den Bau dieses Gebäudes entscheiden haben."

