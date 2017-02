Stand: 01.02.2017 09:29 Uhr

Elbphilharmonie: "Konzerte für Hamburg" begeistern von Petra Volquardsen

Karten ab sechs Euro, Schnupperkonzerte für jedermann - auch für alle die, die sonst nicht regelmäßig klassische Musik hören - das ist die Idee der Konzerte für Hamburg in der Elbphilharmonie. Die Karten, die man nicht nur online kaufen konnte, sondern auch überall in den Hamburger Stadtteilen, auf Marktplätzen und Bücherhallen, waren heiß begehrt. Am Dienstag nun gab es die ersten beiden Konzerte für Hamburg.

Begrüßungs-Applaus für das NDR Elbphilharmonieorchester - im Publikum Hamburger aus allen Ecken der Stadt. Manche schick gekleidet, andere leger, jeder so, wie er mag. Um beim ersten Konzert für Hamburg dabei zu sein, haben viele lange angestanden - oder anstehen lassen: "Das hat meine liebe Nachbarin erledigt." Eine andere Besucherin sagt: "Ich hab mich eindreiviertel Stunden angestellt, und somit wollen wir das heute genießen, wir freuen uns riesig."

1. "Konzert für Hamburg" zum Nachhören NDR Kultur - NDR Elbphilharmonie Orchester - 31.01.2017 18:00 Uhr Patricia Kopatchinskaja war die erste Solistin der neuen Reihe "Konzerte für Hamburg" in der frisch eröffneten Elbphilharmonie. Hier können Sie das Konzert in voller Länge nachhören.







4 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Die Moldau" eröffnet einstündiges Programm

Die Idee zu den Schnupperkonzerten hatte Thomas Hengelbrock, der Chefdirigent des NDR Elbphilharmonieorchesters. Mit Smetanas "Die Moldau" beginnt das gut einstündige Programm. Im Fernsehen und auf Fotos haben alle den hellen, großen Saal schon einmal gesehen. Jetzt selbst hier zu sein, fühlt sich gut an. Ein staunender Konzertbesucher beschreibt, wie er die Akustik empfindet: "Hervorragend! Wahrscheinlich, weil ich auf dem gleichen Platz sitze, wo Frau Merkel gesessen hat. Oder Herr Gauck. Das ist umwerfend."

Hengelbrock erklärt musikalische Geschichte

Spannend anzugucken und anzuhören: Sologeigerin Patricia Kopatschinskaja spielt Ravel, barfuß und im schulterfreien Frack. Thomas Hengelbrock hat gerade noch erzählt, wie das Werk entstanden ist. Tatsächlich sind im Publikum viele, die bisher eher selten in klassische Konzerte gehen.

Nach dem "Rosenkavalier" von Richard Strauss gibt es als Zugabe noch ein paar Takte von Richard Wagners "Lohengrin" - und frenetischen Applaus. Nicht nur der achtjährige Henrik kann sich vorstellen, künftig häufiger in so ein Konzert zu kommen. Günstige Schnupperkonzerte - bei der Premiere kommt diese Idee sehr gut an: "Wenn ich es mir denn leisten kann, würde ich gerne häufiger kommen. Das können sie gerne so beibehalten."

Die Konzerte für Hamburg werden in der nächsten Saison fortgesetzt.

Weitere Informationen Alles zur Eröffnung der Elbphilharmonie Nach fast zehnjähriger Bauzeit ist die Elbphilharmonie in Hamburg endlich eröffnet worden. Hier finden Sie alles zur Eröffnung und zur spannenden Baugeschichte dieses Konzerthauses. mehr mit Video Strahlende Orgeltöne in der Elbphilharmonie Iveta Apkalna hat das erste Orgelkonzert in der Elbphilharmonie gespielt. Vom Klang des Saales ist unsere Autorin Elisabeth Richter begeistert - aber dieser sei zu schnell "verpufft". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.02.2017 | 10:15 Uhr