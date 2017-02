Stand: 09.02.2017 19:00 Uhr

In Berlin ist wieder der Bär los!

"Im Kino gewesen. Geweint." Ein lapidarer Tagebucheintrag von Franz Kafka, der die ganze emotionale Kraft des Kinos auf den Punkt bringt. Wer wie Kafka von den großen Gefühlen im Kinosaal nicht genug kriegen kann, der sollte jetzt nach Berlin fahren. Am 9. Februar 2017 wird am Potsdamer Platz die 67. Berlinale eröffnet. NDR Kultur Filmkritikerin Katja Nicodemus ist schon vor Ort und freut sich auf neue Entdeckungen in dem Programm, das immerhin 399 Filme umfasst.

Rückblick: Die wichtigsten Preisträger der Berlinale 2016

















NDR Kultur: Worauf freuen Sie sich denn am meisten?

Katja Nicodemus: Ich freue mich am meisten auf einen alten Bekannten, nämlich auf Aki Kaurismäki. In seinem neuen Film "The other side of hope" geht es um einen syrischen Flüchtling aus Aleppo, der in Helsinki strandet. Und ich freue mich schon auf die beiläufige Leidenschaft oder warmherzige Nonchalance, mit der Kaurismäki dieses Thema angehen wird. Auf die warmen Farben, auf die staubtrockenen Dialoge, mit der er die aktuelle Thematik Flüchtlinge mit seinem trockenen finnischen Humor in sein künstlerisches Universum integrieren wird. Und so ein Festival ist ja tatsächlich auch immer so eine Art Familientreffen mit Leuten wie Kaurismäki. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, auf eine Art mit den Leuten vertraut zu sein, die auf dem roten Teppich gehen. Ich freue mich natürlich auf Catherine Deneuve. Bei einem Familientreffen würde sie wahrscheinlich der glamourösen Großmutter entsprechen. Oder Richard Gere, der wäre der immer noch attraktive Onkel. Also man entwickelt wirklich so eine lustige Vertrautheit mit diesen ganzen Leuten, die einen in diesen zehn Tagen begleiten werden.

Der Eröffnungsfilm ist ein Debüt. Das ist noch kein vertrautes Gesicht, zumindest was den Regisseur betrifft: Étienne Comar. Es handelt sich um die Geschichte des Jazzmusikers Django Reinhardt im besetzten Frankreich. Nun ist der Erfinder des Gipsy Swing keine neue Figur im Kino, aber was kann man von diesem Django-Film erwarten?

Nicodemus: Ich finde es erstmal wirklich mutig von der Berlinale, einen Debütfilm an den Anfang zu setzen. Normalerweise muss der erste Film sozusagen Brot und Spiele für's Volk bringen, nämlich Stars und bekannte Namen. Ich finde, Django Reinhardt ist eine Figur, die zu einem politischen Filmfestival wie der Berlinale passt. Er ist ein französischer Sinti, er ist um Haaresbreite dem Konzentrationslager entkommen. Dank seiner Popularität als Jazzgitarrist hatte er in der französischen Bevölkerung einen großen Rückhalt. Viele seiner Verwandten sind von den Nazis ermordet worden. Die Schweiz hat ihn übrigens als Flüchtling 1943 abgelehnt und an der Grenze zurückgewiesen. Eigentlich auch eine interessante Pointe in Bezug auf den heutigen Umgang mit Flüchtlingen. Und ich freue mich auf diesen Film, weil er uns wahrscheinlich im historischen Gewand eines Jazzfilms auch auf die Gegenwart unserer Tage zurückwerfen wird.

Nun ist ja ein Festival immer auch eine Vitrine der heimischen Filmbranche. Wie ist denn das deutsche Kino auf der Berlinale aufgestellt?

Nicodemus: Wenn man jetzt vom Casting-Agenten sprechen würde, könnte man fast sagen, das ist eine Art Type Casting: Weil das deutsche Kino wirklich in seiner ganzen Vielfalt und Bandbreite aufgestellt ist. Einerseits haben wir einen Recken des großen alten deutschen Autorenkinos: Volker Schlöndorff zeigt seinen Film "Rückkehr nach Montauk" mit Nina Hoss und Stellan Skarsgård. Volker Schlöndorff hat ja schon einmal eine Max Frisch-Stoff verfilmt, den "Homo faber" 1991, und das ist natürlich interessant, was jetzt 26 Jahre später auf Long Island mit Nina Hoss passieren wird. Das ist wirklich einer der Filme, auf den ich mich am meisten freue und sehr gespannt bin. Dann ist mit Thomas Arslan ein Regisseur der Berliner Schule dabei: "Helle Nächte" ist eine Vater-Sohn-Geschichte, in der Vater und Sohn im Auto durch Norwegen fahren. Vorher hatten sie eigentlich keinen Kontakt miteinander und jetzt müssen sie sich in dieser Einsamkeit zusammenfinden. Thomas Arslan ist ja ein toller Regisseur, der schon einmal einen Western im Wettbewerb hatte. Und nicht zuletzt ist sogar ein deutscher Dokumentarfilm im Wettbewerb mit dabei: nämlich "Beuys" von Andres Veiel. Und Andres Veiel hat ja sehr interessante politische Filme gemacht, etwa über die RAF mit "Black Box BRD". Und ich finde interessant, wie er sich jetzt dann Joseph Beuys nähern wird, diesem politischen Künstler, einem absolut prominenten Namen, der aber letztlich in der deutschen Kunstwelt so ein bisschen vergessen ist - sozusagen durchschlagende Wirkungslosigkeit. Ich glaube, dass dieser Film wirklich groß diskutiert werden wird.

Welcher Film dann den Goldenen Bären gewinnt, hängt auch immer stark von der Jury ab und die wird in diesem Jahr von Paul Verhoeven geleitet. Ein Regisseur, der mit "Basic Instinct" Filmgeschichte geschrieben hat und auch mit 78 Jahren sein Interesse an den körperlichen Instinkten nicht verloren hat. Das zeigt auch sein jüngster Film "Elle" mit Isabelle Huppert, der nächste Woche in die Kinos kommt. Muss ein Film Sex & Crime zeigen, um Paul Verhoeven zu gefallen?

Weitere Informationen Paul Verhoeven - Meister des Psychothrillers Er macht kontroverse Filme wie "Basic Instinct" oder "Total Recall". Im Februar ist Paul Verhoeven Jurypräsident der Berlinale - gleichzeitig läuft sein Rache-Thriller "Elle" an. mehr

Nicodemus: Also, ich muss sagen, Paul Verhoeven als Jury-Präsident ist eine ganz abgefahrene Wahl. Man sieht es bei "Elle": Da ist die Geschichte eine Frau, die zwischen der Gewalt, die ihr durch eine Vergewaltigung angetan wird, und der Lust, die sie sich nimmt, balanciert. Eigentlich oszilliert Paul Verhoevens Werk zwischen unterschiedlichen Interpretationen von Körperlichkeit: Er hat in den 70er-Jahren in den Niederlanden erotische Filme gemacht, z.B. "Türkische Früchte". Er hat einen Sience Fiction Film namens "RoboCop" gedreht über einen Mann, der durch Prothesen zu einem Roboter verwandelt wird. Er hat mit "Basic Instinst" einen erotischen Hollywood-Film gemacht, durch den Sharon Stone zur Ikone wurde. Ich finde es absolut interessant, wie sich dieser Regisseur mit "Elle" neu erfunden hat. Insofern ist er eine ganz tolle Wahl und ich finde es viel spannender als den Jury-Präsidenten von Cannes, Pedro Almodóvar, der sich letztlich auf eine andere Art und Weise doch immer wieder wiederholt.

Der Eröffnungsfilm "Django" hat politische Brisanz und insgesamt betont ja der Festivaldirektor Dieter Kosslick jedes Jahr, dass die Berlinale immer auch politisch sein will. Nun leben wir in politisch besonders brisanten Zeiten. Erwarten Sie denn, dass die 67. Berlinale noch engagierter die politischen Themen angeht als in den vergangenen Jahren?

Nicodemus: Ich hoffe es und ich hoffe es nicht, denn die uninteressantesten Filme der Berlinale sind die Filme, die so offensichtlich politisch sind. Unter anderem der Dokumentarfilm "Fuocoammare", der ja auch den Goldenen Bären gewonnen hat. Ich bin eher gespannt auf einen Film wie "Colo" von der Potugiesin Teresa Villaverde. Da geht es um eine Kleinfamilie, der Vater wird arbeitslos, der Strom wird abgestellt und man schaut wie mit einem Vergrößerungsglas zu, wie sich diese kleinste menschliche Einheit, die Familie, in der Krise neu organisiert. Sozusagen ein Film jenseits der Botschaften. Ich hatte ja schon den Film von Aki Kaurismäki erwähnt. Das wird ja nun auch nicht Botschaftskino sein, sondern erstmal ein Regisseur, der seine Vision hat und da die Gegenwart hinein integriert. Diese indirekt politischen Filme scheinen mir in diesem Jahr auf der Berlinale stärker vertreten zu sein. Wenn man das denn schon sagen kann, denn das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei im Programm.

Das Interview führte Natascha Freundel.

Weitere Informationen Starkes Deutsches Kino auf der Berlinale In der Sektion "Perspektive Deutsches Kino" laufen auf der Berlinale spannende deutsche Produktionen. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf Menschen in ihren sozialen Zusammenhängen. mehr

Übersicht Journal NDR Kultur Was gibt es Neues auf dem Buchmarkt? Wo laufen besondere Inszenierungen und spannende Ausstellungen? Welche Kinofilme sind sehenswert? Das "Journal" verrät es. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 09.02.2017 | 19:00 Uhr