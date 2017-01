Stand: 23.01.2017 10:31 Uhr

Schauspielhaus Kiel: Der Terror im Kopf von Heide Soltau

Im Studio des Schauspielhauses Kiel begeisterte die junge Regisseurin Friederike Harmstorf mit ihrer Inszenierung des Stücks "Ich rufe meine Brüder" von Jonas Hassen Khemiri.

Es gibt Dramen, die gewinnen an Dinglichkeit, wenn man sie punktgenau auf die Bühne bringt. Das zeigt dieser Abend. Entstanden ist der Text vor dem Hintergrund eines islamistisch motivierten Attentats in Stockholm und wurde dort bereits 2013 uraufgeführt.

Khemiri, geboren 1978 und schwedisch-nordafrikanischer Herkunft, sein Vater kommt aus Tunesien, erzählt in seinem Stück von dem Misstrauen, den Ängsten und Diskriminierungen, mit denen fremdländisch aussehende Menschen konfrontiert sind, wenn so ein Anschlag geschehen ist. Wie sie angestarrt, verdächtigt und ausgegrenzt werden, oder sich vielleicht auch "nur" angestarrt, verdächtigt und ausgegrenzt fühlen. Wer vermag das schon zu sagen? Amor, Khemiris Hauptfigur, kann das nicht. Er gerät durch die Ereignisse völlig ins Schleudern, seine Gefühle, seine Wahrnehmungen, seine ganze Existenz steht plötzlich auf dem Spiel. Er spürt mit Entsetzen, wie er kocht und Aggressionen in ihm wüten.

Die Vergangenheit ist ausgesperrt

Friederike Harmstorf arbeitet das wunderbar heraus, psychologisch genau wie einen Wahnsinnstrip, und hat mit Martin Borkert einen Schauspieler, der die Zerrissenheit Amors auch verkörpern kann. Sammy Van den Heuvel hat dafür ein passendes Bühnenbild entworfen: ein Vorhang aus graumelierten Schnüren, die je nach Licht auch mal golden schimmern. Die Schnüre erinnern an jene, wie sie im Süden oft vor den Türen hängen, um Fliegen, aber auch Blicke abzuhalten. Hier trennen sie Innen- und Außerwelt, Vergangenheit und Gegenwart, Eigenes und Fremdes.

Die Stärke des Stücks liegt in der Perspektive. Khemiri stellt Amor in der Mittelpunkt und sein Erleben: ein integrierter junger Mann, der Abitur gemacht hat und studiert. Er ist ehrgeizig und hoch ambitioniert. Sein Freund Shavi (robust und anrührend gespielt von Marius Borghoff) ist ihm fremd geworden. Er ist zwar mit ihm im gleichen Viertel aufgewachsen, aber hat es nur zum Verkäufer gebracht, ist junger Vater und ganz vernarrt in sein Kind. Amor geht das ziemlich auf die Nerven. Was verbindet ihn noch mit Shavi?

Wer bietet Halt?

Das Attentat erschüttert sein Selbstbewusstsein. Verunsichert blickt er zurück in die Vergangenheit und ruft seine Brüder, Menschen, die ihm einmal etwas bedeutet haben. Diese Menschen tauchen nur schemenhaft hinter dem Vorhang auf, man hört sie sprechen und sieht sie bisweilen, wenn sie mit ihrem Kopf aus den Schnüren auftauchen. Es sind die guten Geister, die Großmutter, die Cousine, die ehemalige Geliebte, die Amor beruhigen. Diese Bilder gehören zu den stärksten des Abends. Auch Shavi, der zu Beginn noch neben ihm vor dem Vorhang stand, wird schließlich zu so einem guten Geist. Aber was bedeutet das? Dass die Herkunft letztendlich doch mehr zählt als alles andere?

Friederike Harmstorf hat dem Abend durch eine Szene aus Botho Strauß' "Oniritti Höhlenbilder" noch eine andere Richtung gegeben. Darin geht um die Abgründe des menschlichen Seins, die sich im Laufe des Lebens auftun, Abgründe, die wir meist umschiffen, weil sie uns fremd sind und Angst machen. Aber dieses kleinen Exkurses hätte es gar nicht bedurft. Denn Abgründe erschließen sich in dieser fein gezeichneten Inszenierung auch ohne Botho Strauß. Da hätte sie ruhig ihrer Arbeit vertrauen können.

Mehr zu den Stücken am Theater Kiel "Rigoletto" in Kiel - stark und berührend 12.10.2016 19:30 Uhr und weitere Termine Opernhaus Kiel "Rigoletto" ist eine der Opern, die Verdis Weltruhm als Opernkomponist begründeten. Der Italiener Ceresa führt Regie bei der Aufführung in Kiel. Es ist seine erste Inszenierung in Deutschland. mehr Theater auf NDR 1 Welle Nord 19.01.2017 20:05 Uhr NDR 1 Welle Nord Hebt sich auf den großen Bühnen in Schleswig-Holstein der Vorhang, ist NDR 1 Welle Nord dabei. Jean-Paul Sartres Stück "Die schmutzigen Hände" hat am Freitag Premiere. mehr

Schauspielhaus Kiel: Der Terror im Kopf Im Studio des Schauspielhauses Kiel begeisterte die junge Regisseurin Friederike Harmstorf mit ihrer Inszenierung des Stücks "Ich rufe meine Brüder" von Jonas Hassen Khemiri. Kartenverkauf: Theaterkassen: Rathausplatz 4 und Holtenauer Straße 103

Abendkasse: Eine Stunde vor Beginn der Vorstellung.

Im Webshop (weitere Informationen auf der Webseite des Theaters) Hinweis: "Ich rufe meine Brüder" von Jonas Hassen Khemiri

Regie: Friederike Harmstorf

mit

Amor: Martin Borkert

Valeria Karolina u.a.: Nurit Hirschfeld

Shavi und andere: Marius Borghoff

Ahlem, Tyra und andere: Ellen Dorn In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 23.01.2017 | 19:40 Uhr