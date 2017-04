Stand: 13.04.2017 09:57 Uhr

Hamburger U20-Poetry-Slam begeistert Publikum von Wiebke Neelsen

Poetry Slam - Veranstaltungen dieser Art füllen inzwischen viele Theater, große Hallen und Kinosäle. Inzwischen haben sich Stars und lokale Größen etabliert. Aber die Faszination des live gesprochenen, poetischen Wortes hält auch bei Jüngeren an. Am Mittwochabend konnte man das im Hamburger Literaturhaus erleben - beim Best of U20-Poetry Slam.

Benjamin Poliak ist 17 Jahre alt. Sein Markenzeichen: besonders schnelles Sprechen. Er studiert Jura, aber neben der Rechtsprechung interessiert ihn vor allem eins: Poetry Slam. Benjamin ist einer der vier Finalisten beim U20-Poetry-Slam-Finale am Mittwochabend im Literaturhaus Hamburg. Poetry Slam gibt es schon seit etwa 15 Jahren in Deutschland. Und die Lust darauf ist immer noch groß - die Veranstaltung im Literaturhaus ist ausverkauft. Denn immer neue junge Wortakrobaten wachsen in die Slam-Szene hinein. Oft durch Workshops in Schulen oder Kurse wie "Kreatives Schreiben".

So war es auch bei Julia Rhode. "Ich hatte einen Workshop an der Schule mit einem Poetry Slammer, den ich aber nicht kannte. Dort haben wir Texte geschrieben", erzählt sie. "Er hat mich einfach angemeldet zu einem Wettbewerb und dann stand ich da mit meinem Talent und musste auf die Bühne."

Sieben Mal im Monat auf der Bühne

Das hat so gut geklappt, dass Julia mittlerweile etwa sieben Mal pro Monat auf der Bühne steht. Am Mittwoch hatte die 18-Jährige ganz unterschiedliche Texte dabei. Im ersten macht sie sich Gedanken über Grenzen, Gleichheit und die Situation der Flüchtlinge. Im zweiten stellt sie fest, dass es eben doch Grenzen gibt - nämlich dann, wenn der eigentlich attraktive Gesprächspartner aus Bremen kommt. Geht für sie als Hamburgerin gar nicht. Was fasziniert sie so am Poetry Slam? "Das Schönste ist das Netzwerk, man trifft so viele verschiedene andere Slammer und schließt Freundschaften fürs Leben, das ist wunderbar", sagt Julia.

Am Ende gibt es zwei Sieger

Aylin Celik aus Düsseldorf zum Beispiel kannte sie schon. Auch Aylin kam über einen Workshop in der Schule zum Poetry Slam. "Es ist für mich eine Art, mich auszudrücken, meine Kunst darzubieten. Man hat viel mehr Freiheiten, sich in verschiedenen Stilen zu bewegen", meint sie. So, wie die Künstler wachsen auch stetig neue Poetry-Fans nach. "Das war unser erster Poetry Slam und ich fand's wirklich gut. Man hat echt mitgefühlt, das war toll", sagt eine junge Amrumerin. Mitfühlen, Mitsingen und auch Mitpfeifen - das ging beim U20-Poetry-Slam-Finale dank der Lüneburgerin Miss Allie an der Akustikgitarre zwischen den Slam-Texten. Die Applaus-Abstimmung ergab übrigens zwei Sieger: Für Benjamin aus Essen und Julia aus Hamburg hat das Publikum gleich laut geklatscht und gejubelt.

