Stand: 06.02.2017 11:00 Uhr

Kieler Tatort: Kommissarin Brandt steigt aus

Letzter gemeinsamer Fall für Kommissarin Sarah Brandt und Hauptkommissar Klaus Borowski: Schauspielerin Sibel Kekilli quittiert den "Dienst" an der Seite von Axel Milberg beim Kieler Tatort. "Es braucht natürlich eine Portion Mut, nicht weiterzumachen, aber ich möchte als Schauspielerin wieder mehr Freiraum für andere Projekte und Rollenangebote haben", erklärte die 36-Jährige in einem Zeitungsinterview. Die letzte gemeinsame Folge soll im März im Ersten ausgestrahlt werden. Seit Oktober 2011 ging das Ermittlerteam in bislang elf Episoden der ARD-Krimireihe gemeinsam auf Verbrecherjagd.

Kekilli: "Zeit, Lebewohl zu sagen"

In ihrer Rolle als Sarah Brandt habe sie viele Kämpfe durch- und überlebt, erklärte Sibel Kekilli. Trotz der großen Verbundenheit sei es dennoch ihr Wunsch, Lebewohl zu sagen. Das Management dementierte außerdem Medienberichte, nach denen die Schauspielerin im März eine weitere Episode zusammen mit Axel Milberg drehen wolle. Bereits im vergangenen Herbst war über einen Tatort-Ausstieg Kekillis spekuliert worden. International bekannt wurde die Schauspielerin mit der US-Serie "Game of Thrones", in der sie zwischen 2011 und 2014 in zwanzig Folgen mitspielte.

Dieses Thema im Programm: Tatort | 07.02.2017 | 22:00 Uhr