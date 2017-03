Stand: 10.03.2017 11:50 Uhr

Neuer Tatort: Borowski ermittelt in Nordfriesland

Sein 31. Fall führt den Kieler Tatort-Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) auf die fiktive nordfriesische Insel Suunholt. In "Borowski und das Land zwischen den Meeren" versucht er den Tod eines Mannes aufzuklären, der vor Jahren in einen Kieler Korruptionsskandal verstrickt war. Famke Oejen, die Geliebte des Ermordeten, zieht auch Borowski in ihren Bann. Gespielt wird die charismatische Figur von Emmy-Preisträgerin Christiane Paul. Für Regisseur Sven Bohse ("Ku'damm 56") ist es der erste Tatort. Er inszeniert den Krimi noch bis zum 5. April in Husum, Nordstrand und Heiligenhafen sowie auf Amrum, Pellworm und Fehmarn.

Das Erste zeigt den Krimi voraussichtlich im Jahr 2018. In diesem Jahr laufen im Ersten zuvor die zwei neuen Kieler Tatort-Folgen "Borowski und das dunkle Netz" von David Wnendt (Sonntag, 19. März, 20.15 Uhr) und "Borowski und das Fest des Nordens" von Jan Bonny nach einer Vorlage von Henning Mankell (Sonntag, 21. Mai, 20.15 Uhr).

Mord an Beteiligtem in Korruptionsskandal

Borowskis letzter Alleingang hat zu einer internen Ermittlung geführt - und zum Versetzungsgesuch seiner Kollegin Sarah Brandt. Um dem Ärger im Kommissariat zu entfliehen, stürzt sich Borowski allein in einen Fall, der ihn in die weite Landschaft des nordfriesischen Wattenmeers führt. Auf Suunholt, einer kleinen, verschlafenen Nordseeinsel nahe der Grenze zu Dänemark, wird ein Mann tot aufgefunden, der im Kieler Landeskriminalamt kein Unbekannter ist: Oliver Teuber war vor Jahren die Schlüsselfigur in einem Korruptionsskandal der Kieler Baubehörde. Offenbar hat er fernab der Landeshauptstadt ein neues Leben und eine neue Liebe gefunden: Auf Suunholt steht Borowski der völlig aufgelösten Famke Oejen gegenüber, die ihren Geliebten leblos in ihrem gemeinsamen Badezimmer aufgefunden hat. Die mit geradezu selbstzerstörerischer Leidenschaft trauernde Frau bedrängt Borowski, den Mörder nicht auf dem Festland, sondern der Insel selbst zu suchen - und appelliert erfolgreich an den Beschützerinstinkt des Kommissars.

Prominente Besetzung auch in den Nebenrollen

Neben Axel Milberg und Christiane Paul in den Hauptrollen sind außerdem unter anderem Thomas Kügel (Kriminalrat Roland Schladitz), Anja Antonowicz (Dr. Kroll), Anna Schimrigk (Maren Schütz), Jörn Hentschel (Gunnar Peters) und Yorck Dippe (Torbrink) in "Borowski und das Land zwischen den Meeren" zu sehen. Produzentin ist Kerstin Ramcke (Nordfilm Kiel GmbH). Die redaktionelle Verantwortung hat Sabine Holtgreve (NDR).

Dieses Thema im Programm: Tatort | 14.03.2017 | 22:00 Uhr