Nach Attacke: Baumgarten moderiert wieder

Eine Woche nach der schweren Prügelattacke auf Mallorca steht Hinnerk Baumgarten wieder vor der Kamera und moderiert die Sendung DAS! im NDR Fernsehen. Noch sieht er angeschlagen aus, aber ihm gehe es wieder gut, sagt der Moderator. "Ich habe unfassbares Glück gehabt und darüber bin ich sehr froh. Ich freue mich, dass ich wieder arbeiten kann", sagte er vor der Sendung.

Im Krankenhaus behandelt

Baumgarten war am Ostermontag zusammengeschlagen und so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Er erlitt Prellungen vor allem im Gesicht und Kieferverletzungen. Der Anlass für die Attacke war nichtig. Baumgarten hatte einen Wildpinkler am "Ballermann" ermahnt, nicht am Strand zu urinieren. Dann sei es zu einer Auseinandersetzung mit dem Mann und dessen Begleitung gekommen, wie Baumgarten berichtet. Dabei sei er zu Boden gestürzt und die Männer hätten ihm einfach ins Gesicht getreten. "Das volle Programm."

Soldat bekennt sich zur Tat

Unterdessen bekannte sich nach der brutalen Attacke auf der Urlaubsinsel ein Marinesoldat aus Flensburg zu der Tat. "Ein Soldat vom Standort Flensburg hat seinem Vorgesetzten gemeldet, dass er aktiv an der Tat beteiligt gewesen sei", sagte ein Marine-Sprecher. Die Marine leitete interne Ermittlungen ein.

Baumgarten: Zivilcourage ist wichtig

Baumgarten betonte, dass er sich in einer ähnlichen Situation wieder so verhalten würde. Zivilcourage sei heutzutage besonders wichtig. Er sei dankbar, dass ihm so viele Leute geholfen hätten. Es sei unglaublich wichtig, dass Menschen in der Lage seien, Erste Hilfe zu leisten.

