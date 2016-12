Stand: 29.12.2016 09:15 Uhr

Rostocker Polizeiruf ersetzt Neujahrs-Tatort

Polizeiruf 110 statt Tatort: Die ARD hat binnen weniger Tage den Sonntagskrimi zum zweiten Mal ausgetauscht. Ursprünglich sollte am 1. Januar der Tatort "Sturm" aus Dortmund laufen. Am vergangenen Freitag hatte die ARD entschieden die Folge zu verschieben, da die Spielhandlung mit einem islamistischen Terrorakt zu sehr an den Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt erinnere. Stattdessen wollten die Verantwortlichen nun einen Saarbrücker Fall senden, das lehnte der Saarländische Rundfunk jedoch ab. Jetzt ist ein Polizeiruf 110 aus Rostock mit Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau zu sehen.

Im Fall aus Rostock ist Terror kein Thema

Der Fall "Angst heiligt die Mittel" ist frei von Terror. In dem Dorf Bassow bei Rostock wird die Leiche einer Obdachlosen entdeckt. Vor ihrem Tod war die Frau vergewaltigt und misshandelt worden. Für die Dorfgemeinschaft ist schnell klar, als Täter kommen eigentlich nur zwei erst kürzlich entlassene Straftäter in Frage, die zum Leidwesen der Bewohner in die Nachbarschaft gezogen sind. Das Ermittler-Duo Bukow und König, gespielt von Sarnau und Hübner, stößt bei den Ermittlungen jedoch bald auf Ungereimtheiten in den Zeugenaussagen.

Parallele zum Jahr 2015

Es ist nicht das erste Mal, dass die ARD aufgrund aktueller Ereignisse einen Tatort verschiebt. Bereits im vergangenen Jahr zeigte der Sender wegen der Attentate in Paris die Doppelfolge "Der große Schmerz" und "Fegefeuer" mit Til Schweiger nicht wie vorgesehen am 22. und 29. November. Auch diese Filme thematisierten einen terroristischen Angriff.

