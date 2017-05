Stand: 11.05.2017 17:44 Uhr

Wie überstehe ich ein Rolling-Stones-Konzert?

Anfang September beginnen die Rolling Stones ihre Tournee im Hamburger Stadtpark. Der am Freitag beginnende Kartenvorverkauf wird es zeigen: Schon ziemlich alte Herren spielen für ein wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt ganz so junges Publikum.

Eine Glosse von Udo Schmidt, NDR Info

Der Weg zum Einlass auf das Konzertgelände wird ganz sicher beschwerlich. Welches Sanitätshaus wird es sich wohl entgehen lassen, für Stützstrümpfe und Rollatoren zu werben, wenn die Rolling Stones, diese immer noch agile Gruppe sehr alter Herren, im Hamburger Stadtpark auftritt? 100.000 Interessenten für Gehhilfen und Hörgeräte, wann hat man die schon einmal auf einem Fleck? Ein Geschenk für die medizinische Abteilung, die Stand an Stand vor die Konzerttore setzen wird.

Während die Jugend ihre Abende in der Elbphilharmonie verbringt, allein schon, weil sie sich geschickter anstellt beim Ticket-Lotto im Internet, verstauchen sich die Alten die Knöchel auf dem Rasen des Stadtparks, weit entfernt von der Bühne zwar, zu weit für die abnehmende Sehkraft, aber was soll man tun, wenn man schon mehr als ein halbes Jahrhundert miteinander verbracht hat?

Werden "Drogen auf Rädern" angeboten?

Die Stones schlendern in den Stadtpark NDR Info - Auf ein Wort - 11.05.2017 18:25 Uhr Autor/in: Udo Schmidt Anfang September beginnen die Stones ihre Tournee im Hamburger Stadtpark. Ziemlich alte Herren spielen für ähnlich alte Fans. Udo Schmidt bittet in seiner Glosse auf ein Wort.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

"Hey, you, get out of my cloud", frei übersetzt "Runter von meiner Wolke, hier ist nur Platz für einen", wird Mick Jagger von der Bühne schmettern, brüllen, schreien, während sich die Hunderttausende zu einem Menschenknäuel, im Grunde zu einem riesigen Pflegefall zusammendrängen. Hilfe könnte die Verteilung von "Drogen auf Rädern" bieten, essen will am Abend eh niemand mehr. Mit einem Joint lässt sich die Wolke, die Mick nur für sich beansprucht, deutlich besser genießen - und außerdem behauptet gerade in diesen Tagen eine Forschergruppe, dass Cannabis gegen Demenz helfe. Eine noch nicht bewiesene These, aber man kann es ja mal versuchen an so einem Stones-Abend. "Hey, you, get out of my cloud". Sollten die Forscher bis zum Konzert im September erste Ergebnisse vorlegen, dann ließe sich das Stones-Ticket sicher auch noch nachträglich bei der AOK einreichen.

Keith Richards oder: Totgesagte leben länger

Ich habe die Stones zum bislang letzten Mal 1990 gesehen, beim Konzert im Ostberliner Radsportstadion Weißensee. Die Mauer war gerade erst gefallen, die DDR lebte noch irgendwie, die beseelten Neu-Gesamtdeutschen sangen jede Textzeile mit - und auch da wirkten die Stones schon wie vom Himmel gefallen, wie aus einer anderen Welt. Und schon 1990 gaben manche Keith Richards nur noch ein paar Monate an der Gitarre.

Was falsch war. "Drogen auf Rädern" im Stadtpark kann also nur gut sein. "Hey, you, get out of my cloud". Und wenn die alten Jungs um Mick Jagger in 15 Jahren zur nächsten Tournee in den Norden kommen, dann vielleicht das Ganze bestuhlt. Dann wissen wir, dass Alter nur eine Frage der Einstellung ist. Und der richtigen Wolke. Und vielleicht der passenden Drogen?

Weitere Informationen mit Video "Rolling-Stones-Tourstart ist eine große Ehre" Der angekündigte Tourstart der Rolling Stones im Hamburger Stadtpark im September 2017 wirft Fragen auf. Bernd Zerbin vom Konzertveranstalter FKP Scorpio beantwortet einige von ihnen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 11.05.2017 | 18:25 Uhr