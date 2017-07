Stand: 15.07.2017 16:00 Uhr

Stars@ndr2 live in Heide

NDR 2 kommt mit seiner Eventreihe "stars@ndr2 live" zum ersten Mal nach Heide. Im Herzen Heides - auf dem beliebten Marktplatz - werden viele Tausend Besucher zusammen mit den Top NDR 2 Moderatoren ein außerordentliches Sommer-Open-Air feiern. An den Bühnenseiten stehen zwei große Videowände, alle Besucher werden die Konzerte hautnah erleben können.

Das Festival-Line-Up ist nun komplett: Mit dabei sind Adel Tawil, Johannes Oerding, Joris, Nico Santos und Alexa Feser.

Adel Tawil (ca. 21.35 Uhr*)

Adel Tawil gehört zu den großen Stars der deutschsprachigen Popmusik und den beliebtesten Stimmen der deutschen Musikszene. Mit dem Projekt Ich+Ich entstanden Hits wie "Vom selben Stern", "Stark" oder "Pflaster". 2014 veröffentlichte der Berliner Sänger, Songschreiber und Produzent sein Debüt-Album als Solo-Künstler und blieb genauso erfolgreich. 2017 meldet sich Adel Tawil mit einem neuen Album zurück. Der 38-Jährige veröffentlichte im April sein zweites Solo-Album "So schön anders", das sich direkt auf Platz eins der Charts setzte. Darauf verarbeitet er die Trennung von seiner Frau und seinen gefährlichen Unfall, bei dem er sich einen Halswirbel brach. Dass er hierfür die richtigen Worte findet, zeigen Songs wie "Bis hier und noch weiter" und "Ist da jemand". Ob mit neuen Songs oder mit Klassikern wie "Vom selben Stern", "Stadt", "Lieder", "Zuhause" oder "Kartenhaus" - auf der Bühne nimmt Adel Tawil alle mit auf seine Reise voller Geschichten und bewegender Momente.

Johannes Oerding (ca. 19.50 Uhr*)

Mit seinen bisherigen vier Alben "Erste Wahl", "Boxer", dem mit Gold ausgezeichneten Album "Für immer ab jetzt" und seinem Platin-Nachfolger "Alles brennt" hat sich Johannes Oerding in der deutschen Musikszene erfolgreich etabliert. Nach mehreren ausverkauften Tourneen hat er eine Pause eingelegt, um an neuen Songs zu arbeiten. Es entstand das aktuelle Album "Kreise". Johannes Oerding beweist, dass er Musik nicht nur liebt, sondern auch lebt. Gemeinsam mit seiner Band bringt er pure Energie auf die Bühne. Ob "Morgen", "Engel", "Einfach nur weg", "Jemanden wie dich", "Alles brennt" oder die neuesten Songs wie "Kreise" oder "100 Leben" - Johannes Oerding sorgt immer für eine grandiose Stimmung und tolle Live-Atmosphäre. Garantiert!

Joris (ca. Joris 18.25 Uhr*)

2015 legte Joris sein Debüt vor, 2016 räumte er gleich drei Echos ab. Damit wurde er zu dem Shootingstar des Jahres. Sein Album "Hoffnungslos Hoffnungsvoll" stieg auf Anhieb bis auf Platz drei der deutschen Charts und erhielt schließlich eine Gold-Auszeichnung. Auch die Songs "Herz über Kopf" und "Bis ans Ende der Welt" - dessen Video bis heute mehr als 20 Millionen Aufrufe auf YouTube hat - wurden zu großen Hits. In diesem Jahr spielt Joris gemeinsam mit seiner Band ausgewählte Festival-Termine. stars@ndr2 - live in Heide gehört ab sofort dazu.

Nico Santos (ca. 17.15 Uhr*)

Mit Topic landete Nico Santos als Sänger den Hit "Home", mit Robin Schulz eroberte er die Charts mit dem Song "More Than A Friend". Und auch als Autor und Produzent feierte er Erfolge: So arbeitete er unter anderem für Bushido, Lena und Sarah Connor und war einer der Autoren von Mark Forsters "Wir sind groß". Jetzt startet der in Palma de Mallorca geborene Allrounder als Solo-Künstler durch. Auf seiner ersten Single "Goodbye To Love" überzeugt der 24-Jährige mit House- und Dance-Sounds - und natürlich mit seinem emotionalen Gesang.

Alexa Feser (ca. 16.00 Uhr*)

Als Backgroundsängerin unterstütze Alexa Feser schon früh Künstler wie Ricky Martin und die No Angels. Nebenher schrieb sie ihre eigenen Songs. Vor drei Jahren veröffentlichte sie mit "Gold von morgen" schließlich das erste Album, das unter ihrem Namen Alexa Feser erschien. Mit Erfolg: Nicht nur stieg ihr Album in die Charts ein, sie wurde darüber hinaus in der Kategorie "Künstlerin Rock/Pop national" für einen Echo nominiert. Ende April erschien ihr zweites Album "Zwischen den Sekunden", das bis auf Platz drei der Charts stieg. Das Video zu ihrem vorab veröffentlichten Song "Wunderfinder" wurde auf YouTube bis heute knapp zwei Millionen Mal aufgerufen.

NDR 2 Livesendung erleben – Radio zum Anfassen!

Schon bevor das Open-Air-Event beginnt, sendet NDR 2 mit seinem Showtruck live aus Heide (Standplatz: Am Marktplatz vor der Kirche St. Jürgen). Zwischen 9 und 12 Uhr dreht sich im "NDR 2 Wochenende" alles um das Highlight. Dabei empfangen die NDR 2 Moderatoren bereits einige der Stars des Festivals für Interviews und kurze Live-Sessions.

Die NDR 2 Kinderwelt ab 15 Uhr*

Auch die ganz jungen Besucher freuen sich auf das "stars@ndr2 Festival live" in Heide. Die 300 Quadratmeter große Kinderwelt steht bereit. Ob professionelles Kinderschminken, Expo-Kugelwelt, zahlreiche Spielutensilien oder der Quartertramp Bungee-Trampolin - für jeden ist etwas dabei. Ein geschultes Team betreut die Kleinen bei den vielen Spielmöglichkeiten.

NDR 2 Fotomodul

Das NDR 2 Promotionteam ist mit der Greenbox vor Ort. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich virtuell mit Ihrem Lieblingskünstler des stars@ndr2-Tages fotografieren zu lassen. Im Anschluss können Sie Ihre persönliche Erinnerung von stars@ndr2 live in Heide in einem Passepartout mit nach Hause nehmen, sich Ihr Foto sofort aufs Handy downloaden, oder Sie finden sich am darauffolgenden Tag auf ndr.de/ndr2.

