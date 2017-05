Stand: 04.05.2017 08:40 Uhr

Panischer Tourauftakt: Udo Lindenberg in Kiel

Der Auftakt zu seiner "Stärker als die Zeit"-Tour in Kiel ist im Grunde die Fortsetzung einer fast schon unglaublichen Erfolgsgeschichte: Im vergangenen Jahr zelebrierte Udo Lindenberg eine gigantische Open-Air-Tournee in den großen Stadien von Leipzig bis Hamburg mit 800.000 Fans. Jetzt hat er die Hallentournee gestartet, und wieder melden die Veranstalter ein "Ausverkauft" nach dem anderen. Kein Wunder: Der inzwischen 70-jährige "Panikpräsident" ist erfolgreich wie nie und liefert eine fast dreistündige Show der Extraklasse ab.

Der Tourauftakt in Kiel geriet zum erwarteten Triumph in voll besetzter Halle, bei dem die Fans durchgehend begeistert mitgingen und mitsangen. Es folgen noch 17 weitere Shows, unter anderem in Bremen, Hamburg und im September open air in Papenburg.

