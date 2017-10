Sendedatum: 18.10.2017 07:10 Uhr

James Blunt: Ein Star zum Anfassen

Es ist tatsächlich schon gut 12 Jahre her, dass sich der britische Ex-Soldat James Blunt mit seinem Debüt "Back To Bedlam" und der rauf-und-runter-gespielten Ballade "You're Beautiful" auf Schlag in's Rampenlicht gespielt hat. Mit seinem fünften Album "The Afterlove" ist er aktuell auf Tour - am 17. Oktober mit Station in Hamburg. Die Barclaycard Arena war mit rund 8.000 Fans zwar nicht ganz ausverkauft. Die, die gekommen waren, erlebten einen locker aufspielenden 43-Jährigen, der sich früher eher spröde gab - an diesem Abend aber mit typisch britischem Humor viel von sich erzählt und das Publikum mitgerissen hat.

