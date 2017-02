Stand: 30.01.2017 13:54 Uhr

Erleben Sie Amy Macdonald hautnah!

Heute holt NDR 2 Amy Macdonald für ein exklusives stars@ndr2-Konzert ins Rolf-Liebermann-Studio nach Hamburg. 400 NDR 2 Hörer können dabei sein, wenn die schottische Singer-Songwriterin ihr viertes Album "Under Stars" präsentiert, das vier Tage später veröffentlicht wird.

Für das Konzert gab es keine Karten zu kaufen. Die Tickets wurden ausschließlich im Programm und online bei NDR 2 verlost. Wenn Sie keine Tickets gewonnen haben, kein Problem: NDR 2 überträgt das Konzert heute ab 20 Uhr hier im Livestream.

Mehr Druck, mehr Volumen, mehr Lautstärke und größerer Stimmumfang - das gilt für "Under Stars“ und vor allem auch für die erste Single "Dream On“, die einen Vorgeschmack auf das neue Album liefert.

2007 stürmte die Sängerin und Songwriterin mit ihrem Mega-Debütalbum "This Is The Life" die Charts. Mit dem zweiten Album "A Curious Thing" (2010) und dem dritten Werk "Life In A Beautiful Light" (2012) setzte sie ihre Erfolgsgeschichte fort. So entstanden erfolgreiche Hits wie "Slow It Down“, "Poison Prince", "Mr. Rock 'n' Roll" oder "This Is The Life".

Preisgekrönte Powerfrau

In den vergangenen vier Jahren, die zwischen dem dritten Album "Life In A Beautiful Light" und der Fertigstellung ihrer neuen LP "Under Stars" liegen, hat Amy Macdonald, über vier Millionen Alben verkauft und obendrein noch unzählige Preise gewonnen. Jetzt ist sie zurück: Ihre Stimme klingt noch satter und eindringlicher als auf den Vorgängern. Vor allem live überzeugt die Sängerin mit ihrem großen Gespür für stilvolle Songs.

"stars@ndr2" ist eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe, die besonders durch ihren persönlichen, exklusiven Rahmen überzeugt. NDR 2 führt die Reihe seit vielen Jahren durch und konnte bereits nationale und internationale Künstler wie Imagine Dragons, James Blunt, Jan Delay, Family Of The Year, Johannes Oerding, Marlon Roudette, die Simple Minds, Mando Diao und viele weitere für dieses Konzept begeistern.

Weitere Informationen gibt es unter der kostenfreien NDR 2 Serviceline mit der Rufnummer (0800) 11 77 220.

Weitere Informationen mit Video Amy Macdonald: "Versuche nie, 'typisch' zu klingen" Im Interview bei NDR 2 unterhielt sich Amy Macdonald über neu entdeckte Qualitäten, ihren schottischen Akzent - und natürlich über die Songs vom kommenden Album "Under Stars". mehr

Erleben Sie Amy Macdonald hautnah! Heute kommt Amy Macdonald für ein exklusives stars@ndr2-Konzert ins Rolf-Liebermann-Studio nach Hamburg. Die Tickets für das Konzert werden ausschließlich bei NDR 2 verlost. Kartenverkauf: Für das stars@ndr2-Konzert gibt es keine Karten zu kaufen. Die Tickets werden ausschließlich im Programm und online bei NDR 2 verlost. Darüber hinaus überträgt NDR 2 das Konzert im Internet per Livestream unter ndr.de/ndr2. Besonderheit: Einlass ab 19 Uhr Hinweis: Weitere Informationen gibt es unter der kostenfreien NDR 2 Serviceline mit der Rufnummer (0800) 11 77 220. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 07.02.2017 | 06:00 Uhr