"Jennifer": Neue Folgen - alte Sehnsüchte

Das "Hair & Care"-Haarstudio ist wieder geöffnet! Am 20. April haben unter anderem in Neu-Wulmstorf (Landkreis Harburg) und Hamburg die Dreharbeiten zu drei neuen Folgen der NDR Miniserie "Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres" begonnen. Katrin Ingendoh alias Frisörgehilfin Jennifer bekommt einen neuen Chef - Ingo (als Gast: Klaas Heufer-Umlauf). Der ehemalige B-Promi übernimmt das "Hair & Care" von Dietmar (Olli Dittrich) - denn der hatte sich den Salon offenbar nicht ganz rechtmäßig unter den Nagel gerissen.

Sendetermine Ende des Jahres

Angelpunkt der Handlung ist der Chefwechsel im "Hair & Care": Ingo kehrt als verglühtes One-Hit-Wonder ins Hamburger Vorstadtparadies zurück. Jennifer sieht sich schon als persönliche Managerin ihres neuen Chefs. Zusammen mit Melli (Laura Lo Zito) träumt sie vom ganz großen Glamour. Aber kann Ingos angestaubter Ruhm dem "Hair & Care" den ersehnten Auftrieb geben? Das ist natürlich auch im Imbiss "Futterluke" Gesprächsthema bei Oma Margret, die wieder von Doris Kunstmann verkörpert wird.

Das NDR Fernsehen zeigt die neuen Folgen voraussichtlich zum Jahresende 2017. Die ersten drei "Jennifer"-Episoden liefen erfolgreich im Dezember 2015.

Erfolgsteam wieder am Start

Die Drehbücher schrieben - wie schon für die erste Staffel - die preisgekrönten NDR 2 Comedy-Autoren Andreas Altenburg und Harald Wehmeier ("Frühstück bei Stefanie"). Regisseur ist erneut Lars Jessen ("Fraktus", "Tatort", "Dorfpunks"). "



Andreas Altenburg und Harald Wehmeier stellten mit "Frühstück bei Stefanie" den am häufigsten abonnierten Podcast Deutschlands und bekamen für die Comedy den Deutschen Radiopreis 2011. Wehmeier ging 2013 in den Ruhestand, von NDR Redakteur Altenburg läuft auf NDR 2 derzeit jeden Morgen um 7.17 Uhr die Radio-Comedy "Wir sind die Freeses". Sie war im vergangenen Jahr für den Deutschen Radiopreis nominiert.

