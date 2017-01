Stand: 19.01.2017 00:01 Uhr

Udo-Jürgens-Musical kommt zurück nach Hamburg

Vor zehn Jahren erlebte Hamburg die Uraufführung von "Ich war noch niemals in New York" - jetzt kehrt das Udo-Jürgens-Musical in die Hansestadt zurück. Das Musical mit Songs wie "Aber bitte mit Sahne", "Mit 66 Jahren" und "Vielen Dank für die Blumen" zieht heute ins Stage Theater an der Elbe ein und wird bis zum Sommer dort zu sehen sein. Es löst damit "Das Wunder von Bern" ab, das am 5. Januar zum letzten Mal dort aufgeführt wird.

Erfolgreichstes deutsches Musical

Der 2014 verstorbene Entertainer Udo Jürgens war an der Entstehung des Musicals maßgeblich beteiligt. Seit der Uraufführung im Jahr 2007 zog "Ich war noch niemals in New York", das auch in Wien, Zürich und Tokio aufgeführt wurde, mehr als vier Millionen Besucher an, so Stage Entertainment. Es sei das erfolgreichste in Deutschland entwickelte Musical.

