Mit Gloria Gaynor und Alphaville in die 80er

Nur bei ganz besonderen Songs genügt bereits ein Klavierintro, um den Hörer in Ausnahmezustand zu versetzen. Und wenn dann auch noch der erste Satz "At first I was afraid, I was petrified." lautet, fliegt mindestens ein Arm wie von selbst in die Höhe, der Kopf in den Nacken und der Rest ist Geschichte. Die große Party-Hymne "I Will Survive" aber live, in einer riesigen Konzerthalle und stimmgewaltig aus der Kehle der Disco-Legende Gloria Gaynor zu erleben, lässt alle Härchen am Körper aufrecht stehen.

Doch schon vor dem großartigen Auftritt der amerikanischen Disco-Queen wird das Publikum an diesem Abend mit auf eine Zeitreise genommen. Gemeinsam mit der deutschen Synthie-Pop-Band Alphaville und ihren Welthits "Big In Japan" und "Sounds Like A Melody" geht es tief in die 1980er-Jahre, als nicht einmal tonnenweise Haarspray zum Toupieren der Haare reichte und wahre Liebe in Form einer mühsam zusammengestellten Kassette bewiesen wurde.

Erinnerungen wie diese werden durch sphärische Synthie-Sounds, flackernde Scheinwerfer und experimentellen Videotrash auf der Bühnenleinwand wieder lebendig. Und auch durch die besondere Stimme von Alphaville-Frontmann Marian Gold. Als einziges Gründungsmitglied ist Gold nach 30 Jahren Bandgeschichte natürlich älter geworden, doch an seiner Stimme scheint dieser Kelch vorbeigegangen zu sein. Auf der Bühne jedenfalls gibt der 63-jährige Herforder alles, hüpft zu "Monkey In The Moon" auf und ab, lässt den Schweiß nur so fließen. Doch erst mit ihrem letzten Song "Forever Young" scheint die Band das Publikum tatsächlich zu erreichen. Die Handys werden gezückt, es wird laut mitgesungen und vereinzelt stehend gejubelt. Mit viel Applaus wird Alphaville verabschiedet, es geht in die Pause.

Dann aber ist es soweit: Um 18.20 Uhr erlöschen die Lichter, die elfköpfige Band von Gloria Gaynor positioniert sich auf der Bühne. Im Hintergrund ist "I Will Survive" zu hören und die Menge jubelt - obwohl die Queen of Disco selbst noch gar nicht auf der Bühne steht.

Erst mit dem funkigen Klassiker "Goin' Out Of My Head" betritt die Gloria Gaynor in glitzerndem Zweiteiler die Bühne. Das Publikum empfängt sie mit Standing Ovations, jubelt ihr zu und tanzt von der erste Minute an. Als sie dann direkt zur Emanzipationshymne "I Am What I Am" überleitet, kann sich kaum noch jemand auf dem Sitz halten. Überhaupt erscheint die Bestuhlung im Innenraum der Barclaycard Arena mit einem Mal überflüssig. Das Konzert entwickelt sich zu einer riesigen Disco-Party - sogar auf den Rängen wird getanzt und lauthals mitgesungen.

Doch lange Gesangsstrecken setzen der mittlerweile 67-jährigen Gloria Gaynor sichtlich zu: Immer wieder verschwindet sie kurz von der Bühne und überlässt ihrer Band die Show. Das aber schmälert die Qualität ihres Auftritts nicht. Sobald die Disco-Ikone wieder auf der Bühne steht, geht es mit gewohnt soulig-grooviger Stimme weiter.

So wie bei einem großartigen Duett mit Background-Sänger Harvey Hubert, mit dem sie den Barry-White-Klassiker "My First, My Last, My Everything" schmettert. Neben bekannten Soul-Klassikern stellt die bekennende Christin aber auch einige Songs aus ihrem Gospel-Album vor, das demnächst erscheinen soll.

Nach rund einer Stunde voller Soul und Funk ist es dann Zeit für - wie sollte es auch anders sein - "I Will Survive" als perfektem Rausschmeißer. Seit mehr als 40 Jahren. Und bestimmt auch noch in den nächsten Jahren

