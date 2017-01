Stand: 21.01.2017 12:00 Uhr

Ina Müller: Auf der Bühne eine Naturgewalt von Jürgen Jenauer

Gerade einmal 1,65 Meter ist Ina Müller groß - mit ihrer Präsenz beherrscht sie dennoch locker die Bühne der ausverkauften Lokhalle in Göttingen. Freitagabend gab sie das erste Konzert in Niedersachsen auf ihrer laufenden "Ich bin die"-Tour. Der geplante Auftritt in Aurich war ausgefallen, weil die Sängerin eine sehr schwere Erkältung hatte. Oder wie sie selbst sagt: "Ich hatte mich eigentlich zum Sterben hingelegt, es war nicht nur eine Erkältung, es waren mehr so vier bis fünf kombinierte Krankheiten." Die Erkältung war in Göttingen aber augenscheinlich weg - von Balladeskem bis zu Rockigem hat die 51-Jährige gezeigt, was für eine großartige Sängerin sie ist. Und gleichzeitig daran erinnert, dass niemand vor ihrem Spott sicher ist - vor allem nicht die Männer im Publikum.

Männer, Männer, immer wieder Männer

Während des Konzerts wird es dann geradezu evolutionär. In ihrem schnoddrigen Sabbelton kommt Ina Müller auf die Entwicklung von Mann und Frau zu sprechen. "Am Anfang waren wir ja alle XX auf unserer DNA-Kette, wusstet ihr das nicht?", fragt sie ins Publikum und schiebt die Antwort schnell hinterher. Das sei sehr schön gewesen. Dann sei am Anfang der Evolution ein kleines Bäumchen abgebrochen - und so der Mann entstanden. Überhaupt sind Männer immer wieder Thema auf der Bühne der alten Lokhalle in Göttingen. Sei es in Liedern wie "Theoretisch Mr. Right" über den perfekten Mann, der nur leider nichts mit Frauen anfangen kann oder dem Ende der Romantik durch den Alltag bei Stücken wie "Sie schreit nur noch bei Zalando". Dass Ina Müller aber auch anders kann, zeigt sie mit großartigen Balladen wie dem autobiografischen Stück "Fünf Schwestern". Die Liste der Lieder an diesem Abend liest sich wie eine Mischung aus dem Besten ihrer alten Stücke mit dem Schwerpunkt auf dem mit einem Echo ausgezeichneten Album "48" und neuem Material von der aktuellen CD "Ich bin die".

Lachen bis die Tränen kommen

Ein Konzert von Ina Müller zeichnet sich aber auch dadurch aus, dass fast so viel erzählt wird, wie gesungen. Immer wieder treibt die 51-jährige dem Publikum Lachtränen in die Augen, mit kleinen Geschichten, in die sie sich wunderbar hineinsteigern kann. Zum Beispiel, wenn sie von Ihrem Pianisten hört, dass der Flügel irgendwie nicht richtig klingt, weil offenbar etwas auf den Saiten liegt. Kurzerhand holt sie dann eine Peitsche aus dem weißen Klavier hervor. Peitsche schwingend kann sich Müller dann über unsinnige Werbung im Fernsehen und noch unsinnigere Sicherheitsanweisungen in Bahnen und Flugzeugen aufregen. Nach dem Motto: "Ich will keine Schwimmweste, ich will einen Fallschirm!" Sie sei ein sehr guter Akku - schnell geladen - sagt sie. Und nicht nur das, sie hält auch die Spannung sehr gut - zumindest beim Publikum, das immer wieder neue Einfälle auf der Bühne geboten bekommt.

"Es war perfekt"

Egal, was Ina Müller an diesem Abend macht, das Publikum feiert sie dafür. Am Ende sitzt niemand mehr auf seinem Stuhl, es gibt minutenlang lautstarken Applaus. Nach gut zweieinhalb Stunden gab es dann auch noch thematisch gut gewählte Zugaben, die zum Ende eines Konzertes passten: "Das war's", "Ich will nach Hause" und "Ich bin die", das Titellied aus Ina Müllers aktuellem Album.

