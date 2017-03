Stand: 04.03.2017 00:01 Uhr

Herzlichen Glückwunsch, Großstadtrevier!

30 Jahre - so lange gibt es die Serie Großstadtrevier bereits. Die erste Folge lief am 16. Dezember 1986 im NDR Fernsehen, am 6. März startet die 30. Staffel der Erfolgsserie im Ersten. Aus diesem Anlass zeigt das NDR Fernsehen von heute auf morgen einen Großstadtrevier Spezialabend mit sieben Highlight-Folgen, einer 60-minütigen Dokumentation und einer Streife durchs echte Revier mit den Hauptdarststellern.

TV-Tipp Auf Streife im Großstadtrevier 05.03.2017 03:05 Uhr Großstadtrevier Jan Fedder, Maria Ketikidou und Serien-Neuzugang Jens Münchow laden die Zuschauer auf einen Kiez-Spaziergang durch die Serien-Drehorte ein. mehr

Trailer 01:03 min 30 Jahre Großstadtrevier 04.03.2017 20:15 Uhr Großstadtrevier Das Großstadtrevier feiert großes Jubiläum: 30 Staffeln in 30 Jahren. Zu diesem Anlass zeigen wir die besten Folgen und die Doku zur Kultserie. Video (01:03 min)

Hintergrund Multimedia-Doku Web-Doku: 30 Jahre Verbrecherjagd in Hamburg Die Kult-Bullen vom Kiez haben Grund zum Feiern: Sie gehen am 6. März mit der 30. Staffel auf Sendung. Eine Multimedia-Doku über drei Jahrzehnte Großstadtrevier. mehr mit Video Großstadtrevier: Bullen, Kiez und kleine Fische 30 Hauptdarsteller und mehr als 3.000 Gastauftritte - im Großstadtrevier ist in 30 Jahren viel passiert. Ein Rückblick auf die Geschichte der Hamburger Kult-Serie. mehr

Alles zur 30. Staffel Link Die Jubiläumsstaffel im Ersten Großstadtrevier Am 6. März startet die 30. Staffel Großstadtrevier. Drei Jahrzehnte erzählt die Serie nun schon spannende, dramatische und unterhaltsame Geschichten vom Hamburger Kiez. extern

Dieses Thema im Programm: Großstadtrevier | 04.03.2017 | 20:15 Uhr