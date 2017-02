Das Revier, in dem Matthies und Kollegen mit dem Streifenwagen 14/2 auf Verbrecherjagd gehen, ist kein eingegrenztes Gebiet. Es erstreckt sich auf ganz Hamburg. Mal sind die Ermittler auf St. Pauli unterwegs, mal an den Landungsbrücken oder in der Speicherstadt, dann wieder an der Elbe in Blankenese und Wedel oder an der Alster. Meist aber ermitteln sie im Rotlichtmilieu auf dem Kiez oder sind zwielichtigen Gestalten am Hafen auf den Fersen.