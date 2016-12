Sendedatum: 31.12.2016 06:45 Uhr

Das waren die schönsten Konzerte 2016 im Norden

Vom gemütlichen Sit-in im Wohnzimmer bis zur Mega-Pyro-Show im Stadion war 2016 wieder alles an Live-Shows am Start, was Fans glücklich macht. Die schönsten Konzertbilder des bald vergangenen Jahres.

Von ganz klein bis ganz groß - die Konzerte 2016







































