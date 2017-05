Stand: 10.05.2017 04:55 Uhr

Chris de Burgh: Liebeserklärung an Hamburg von Daniel Sprenger

Musik-Star mit Welthits oder ein normaler Spaziergänger? Beides ist Chris de Burgh am Dienstag in Hamburg gewesen. So erzählt er es zumindest selbst. An der Alster habe er tagsüber ein junges Pärchen getroffen, das nach einem Foto fragte. "Na klar", habe er geantwortet, das könnten sie gerne mit ihm machen. Doch das Pärchen habe gar kein Foto mit ihm gewollt, sondern ihn nur bitten wollen, die beiden vor dem hübschen Hintergrund zu fotografieren. Sie kannten ihn offensichtlich gar nicht.

Chris de Burgh: "A Better World" in Hamburg



















Jemand anders habe ihn dann aber doch erkannt und gesagt: "Sie sind Chris de Burgh." - "Ja, ich weiß", habe er da nur geantwortet. Im Mehr! Theater am Großmarkt gibt es Dienstagabend keine solchen Missverständnisse. Hierher sind die Leute nur wegen ihm gekommen - und wegen seiner Tour "A Better World", mit der de Burgh und seine Band in der Hansestadt Station machen.

Museumstipps vom Hamburg-Fan

Mit "Lonely Sky" und einem seiner großen Hits, "Missing You", startet er in einen knapp dreistündigen Konzertabend. Und mit einigen Worten auf Deutsch: "Es ist wunderbar, wieder in Hamburg zu sein", sagt de Burgh. Und dass er am Tage in der Alster geschwommen sei. Letzteres - so klärt er später auf und bestätigt damit, was die meisten schon vermutet haben dürften - sei frei erfunden. Ersteres hingegen ist offenbar völlig ernst gemeint.

Denn er lobt die Stadt nicht nur überschwänglich im Allgemeinen, wie das jeder Sänger tut mit dem Ort, in dem er gerade spielt. De Burgh gibt zusätzlich persönliche touristische Tipps: "Das Maritime Museum ist unglaublich gut, kennen Sie das?" Wer es nicht kenne, müsse unbedingt dorthin. Aber, so gesteht er zu, es sei ja häufig so, dass man in der Stadt, in der man wohnt, so etwas viel zu selten mache. Er selbst habe in seiner Heimat Dublin auch noch nicht alles besichtigt: "Ich war zum Beispiel noch nie in der Guinness-Brauerei."

Songs übers Schifffahren

Apropos Maritimes Museum: Dass es de Burgh dort so gut gefällt, ist irgendwie nur folgerichtig. Denn um Schifffahrt und die Meere drehen sich viele Songs des Iren. Ob "Ship To Shore" von 1982 oder "Sailing Away" von 1988: Immer geht es ums Losfahren, ums Einsamsein, ums Wiederkehren und die Heimat. Themen, die sehr gut zu Hamburg passen. Und Songs, die in der Hafenstadt sehr gut ankommen, so wie auch "Open Door" vom neuen Album, das wie die Tour "A Better World" heißt. "Mit ihrem Ticket haben Sie auch eine Reise in die Vergangenheit gebucht", sagt de Burgh vor dem Song. Dieser entführt die Zuhörer in eine Welt vor 400 Jahren, als wagemutige Männer die Welt auf Segelbooten umfuhren - und sich eigentlich doch nur nach dem Zuhause sehnten.

Ein Song für syrische Kriegsflüchtlinge

Die Sehnsucht nach dem Zuhause findet sich auch in den politischen Texten, die auf dem neuen Album zu finden sind. Vor allem bei "Homeland", einem Song, den de Burgh den syrischen Kriegsflüchtlingen widmet. "Das sind alles Menschen wie ihr und ich, alle hatten einen Job, eine Familie, ein normales Leben."

Dann sei der Krieg gekommen und sie mussten aufbrechen in eine ungewisse Zukunft und in die Fremde. "Dabei wollen die meisten einfach nur zurück in ihre Heimat." Der Song beginnt als Ballade und steigert sich zu einem rockigen Schlussteil. De Burgh schließt auf dem Konzert wie auf dem Album "Cry No More" an, die wohl schönste Ballade des Abends.

Akustik-Set vor den größten Hits

Nach einer Pause spielt de Burgh in einem Akustik-Set "Heart & Soul" und "Moonlight & Vodka". Dass seine Band bei Songs wie "It's Me" oder "The Hands Of Man" pausiert, erlaubt de Burgh, den Saal allein mit seiner Stimme, begleitet von seiner Gitarre oder seinem Piano, zu füllen.

Zu "Lady In Red" verlässt de Burgh die Bühne und geht durch den Saal, macht eine weite Runde und zieht sich anschließend seine Jacke aus. Denn jetzt geht es mit dem Toto-Cover "Africa" ins Finale. Da wird auf der Bühne vorgetanzt und auch im Publikum sitzt jetzt kaum noch einer. "Don't Pay The Ferryman" schlägt wieder den Bogen zu den maritimen Songs und rundet den Abend ab. Aber nur fast. Denn natürlich darf "High On Emotion" nicht fehlen.

Mehr als zwei Dutzend Songs spielt de Burgh an diesem Abend. Mit der Zugabe "Go Where Your Heart Believes" endet das Konzert. Der Sänger sagt nicht lange "Tschüs", sondern verlässt mitten im Titel die Bühne. Allerdings wird de Burgh sicherlich wiederkommen, so sehr, wie er von Hamburg geschwärmt hat.

Chris de Burgh bei NDR 90,3 Hamburg Journal - 19.09.2016 19:30 Uhr Autor/in: Wolfgang Dinter Chris de Burgh freut sich, wieder in Hamburg zu sein. Bei NDR 90,3 stellt er sein neues Album "A Better World" vor, das er im nächsten Jahr seinen Fans live in der Hansestadt präsentieren wird.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 09.05.2017 | 20:00 Uhr