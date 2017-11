Stand: 20.11.2017 08:00 Uhr

"Böser Boden": Der Tatort als Comic

Ein in Deutschland lebender Iraner wird tot aufgefunden. Die Ermittlungen in dem Mordfall führen die Kommissare Julia Grosz (Cristin König) und Torsten Falke (Wotan Wilke Möhring) ins ländlichen Niedersachsen. Handelt es sich um einen politisch motivieren Mord? Und welche Rolle spielen die ortsansässigen Umweltschützer? Zu sehen ist "Böser Boden" am Sonntag, den 26. November, im Ersten.

Um das Warten abzukürzen, können Sie bei uns im Netz vorab eine Comic-Variante in sieben Teilen sehen - frei nach dem Original. Täglich wird ein neues Kapitel veröffentlicht - bis am Sonntagabend auch im Netz der oder die Täter überführt werden.

"Böser Boden": Das erste Kapitel Tatort Ein Fahrer der Firma Norfrac Oil wird tot aufgefunden. Was steckt hinter dem Mord an dem Iraner? Ein Fall für die Ermittler Julia Grosz (Cristin König) und Torsten Falke (Wotan Wilke Möhring).







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen 11 Bilder Schauspieler aus Leidenschaft Erst mit 30 spielt Wotan Wilke Möhring seine erste Filmrolle, dann aber startet er voll durch. Bis heute hat der Schauspieler in mehr als 90 Produktionen mitgewirkt. Bildergalerie 24 Bilder Tatort: Die Ermittler des Nordens Mehr als 20 Tatort-Kommissare schickte der NDR in den vergangenen 40 Jahren in den Einsatz. Den Auftakt machte 1970 Walter Richter. Zuletzt sorgte Til Schweiger für viel Aufsehen. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Tatort | 26.11.2017 20:15 Uhr