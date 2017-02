Stand: 02.02.2017 17:16 Uhr

Olympisches Gold bitte nicht "verschrotten"!

Gold, Silber und Bronze steht drauf - drin aber ist was ganz anderes: Japan hat angekündigt, die Medaillen für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio aus Elektroschrott herstellen zu wollen. Eine umweltfreundliche Schnapsidee?

Eine Glosse von Albrecht Breitschuh, NDR 2

Endlich mal was ohne Trump, werden Sie jetzt vermutlich stoßseufzen. Und wissen Sie was? Sie haben so etwas von recht! Man kann es ja wirklich nicht mehr hören: Täglich dieses Geningel und Genörgel von unglaublich wichtigen Menschen, die bis auf Weiteres nicht in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen, nachdem sich noch vor der US-Wahl die Hollywood-Prominenz einig war auszureisen, wenn Trump die Wahl gewinnt. Nun wollen die einen doch nicht mehr raus, die anderen dafür rein. Wer soll da noch durchblicken?

Abwertung "made in Japan"

Ganz ohne Mr. President geht es aber leider nicht. Trump hat Japan nämlich vorgeworfen, an seiner Währung zu manipulieren - und das stimmt nun gar nicht oder eher nur halb. Mit anderen Worten: Da ist was dran! Nämlich das: Japan wertet zwar ab, aber nicht so sehr die eigene Währung, sondern die olympischen Goldmedaillen, die 2020 aus Elektroschrott und Handyresten bestehen sollen. Dann nämlich ist die Hauptstadt Tokio Gastgeberin der Sommerspiele.

Eine fast hundertprozentige Mogelpackung

Olympische Medaillen aus Schrott? Auf ein Wort Autor/in: Albrecht Breitschuh Japan hat angekündigt, die Medaillen für die Olympischen Spiele in Tokio aus Elektroschrott herstellen zu wollen. Albrecht Breitschuh bittet in seiner Glosse auf ein Wort.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Nun durfte man es mit der Bezeichnung Goldmedaille bislang ohnehin nicht so genau nehmen. Die bestand bei den Spielen in Rio im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben zu fast 99 Prozent aus Silber, gerade mal ein Prozent fehlte noch und wir hätten es mit einer reinen Silbermedaille zu tun gehabt oder - ganz wie Sie wollen - der Dopingwahrscheinlichkeit weißrussischer Gewichtheber.

Das Gold glänzte also nur in Spurenelementen, ähnlich wie bei uns weniger leistungsorientierten Sportlern das Hüftgold. Das zeigt ja auch niemand in seiner ganzen Pracht, sondern wird hinter nicht so körperbetonter Kleidung lediglich andeutet.

"Elektroschrott für Deutschland"

Aber gleich ganz auf das Edelmetall verzichten, wie es die Japaner vorhaben? Für Sportreporter wäre das eine Katastrophe: Was sollen die denn ins Mikrofon schreien, wenn sich der Vierer ohne im Finale mit einer halben Länge durchgesetzt hat: Elektroschrott für Deutschland? Schön klingt das nicht.

Klar, der symbolische Wert einer Medaille war schon immer ungleich höher als ihr Materialwert, aber dass die Belohnung langjähriger Entbehrungen aus den traurigen Resten einer Waschmaschine, eines Flachbildschirms und irgendwelchen Haushaltskleingeräten oder Smartphones bestehen soll, dürfte den Athleten kaum zuzumuten sein.

Würdeloses Restesammeln muss ein Ende haben

Wer möchte in so was schon reinbeißen oder sich zu Hause an die Wand hängen? Höchstens weißrussische Gewichtheber, aber die müssen die Medaillen ja ohnehin wieder abgeben, falls sich im Teilnehmerfeld ein sauberer Athlet findet. Solche Auffälligkeiten kommen auch im Gewichtheben immer wieder vor.

Mein Appell an die IOC-Funktionäre: Wenn ihr weiterhin morgens in den Medaillenspiegel schauen wollt, ohne rot zu werden, dann bereitet diesem würdelosen Restesammeln auf dem Rücken der Athleten ein Ende. Gold muss Gold bleiben. Und wenn es zu 99 Prozent aus Silber ist.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 02.02.2017 | 18:25 Uhr