Stand: 26.05.2017 17:05 Uhr

Derby: Brite Coupe stiehlt Deutschen die Show

Nigel Coupe hat am Freitag die zweite Qualifikation zum Deutschen Spring-Derby in Hamburg gewonnen. Der Reiter aus Großbritannien blieb mit seinem Pferd Golvers Hill im Derby-Park von Klein Flottbek ohne Fehlerpunkt und kam nach 102,13 Sekunden ins Ziel. "Ich bin ein hohes Tempo gegangen. Das kann ich mit diesem Pferd aber auch", sagte Coupe. Hinter dem Sieger platzierten sich sieben deutsche Starter. Auf Rang zwei kam Holger Wulschner mit Cavity (0/104,70), Dritter wurde André Thieme mit Contadur (0/105,17). "Eigentlich kommt das Derby für Contadur mit erst neun Jahren noch zu früh. Aber das Pferd ist schnell und mutig. Es ist gut den Wall heruntergekommen, also werden wir es jetzt am Sonntag probieren", sagte der Mecklenburger Thieme, der schon 2007, 2008 und 2011 in der Hansestadt triumphiert hatte.

Coupes Siegesritt in der Derby-Qualifikation Sportclub - 26.05.2017 15:00 Uhr







Zum ersten Mal in dieser Woche mussten die Reiter mit ihren Pferden den Derby Wall meistern, allerdings ohne den schwierigen Aussprung über die Planke. Insgesamt blieben neun der 45 Starter ohne Fehler.

Twomey am Donnerstag nicht zu schlagen

Die erste Qualifikation am Donnerstag hatte Titelverteidiger Billy Twomey für sich entschieden. Der Ire war 2016 in der Hansestadt der erste ausländische Derbysieger seit 1997, seinerzeit hatte der Österreicher Hugo Simon triumphiert. In der Derby-Ausscheidungsrunde belegten hinter Twomey mit Diaghilev der Niederländer Johnny Pals mit Urjul sowie Mario Stevens aus Molbergen mit El Bandiata die Plätze zwei und drei. Die zweite Qualifikation am Freitag verfolgte Twomey entspannt von der Tribüne aus.

Dressur-Derby mit internationaler Besetzung

Über den Grand Prix de Dressage qualifizierten sich am Donnerstag die Russin Tatjana Kosterina mit Diavolessa, Emile Faurie (Großbritannien) mit Lollipop sowie Bianca Kasselmann (Hagen) mit Delatio für das deutsche Dressur-Derby am Sonntag (11.00 Uhr). Dabei müssen sich die Reiterinnen traditionsgemäß auch mit den Pferden der Konkurrenz im Viereck präsentieren.

