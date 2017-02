Stand: 12.02.2017 16:15 Uhr

Zweiter Turniersieg für Alexander Zverev

Der Hamburger Alexander Zverev hat das Tennisturnier in Montpellier gewonnen und damit seinen zweiten ATP-Titel geholt. Der 19 Jahre alte Vorjahres-Halbfinalist besiegte im Endspiel den dreimaligen Montpellier-Sieger Richard Gasquet aus Frankreich mit 7:6 (7:4), 6:3. Seinen bisher einzigen Turniersieg hatte Zverev im September 2016 in St. Petersburg gefeiert. Dustin Brown aus Winsen/Aller musste bei der mit rund 482.000 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung zuvor im Viertelfinale gegen Benoit Paire wegen Rückenschmerzen aufgeben. Alexanders älterer Bruder Mischa schied bereits in Runde eins aus. Gemeinsam haben beide Zverev-Brüder aber in Montpellier noch eine weitere Siegchance: Das Hamburger Duo trifft heute im Doppelfinale auf Fabrice Martin und Daniel Nestor (Frankreich/Kanada).

Starker Beginn, starkes Finish

Zverev legte stark los, setzte Gasquet von Beginn an unter Druck, sicherte sich sofort das erste Break und lag nach eigenem Aufschlag mit 2:0 vorne. Doch die Führung verlieh dem Hamburger keine Sicherheit. Mit einfachen Fehlern baute er seinen französischen Kontrahenten wieder auf - die Folge: das Re-Break in Spiel vier zum 2:2. Anschließend gaben sich beide keine Blöße, brachten ihre Aufschläge mehr oder weniger sicher durch - Gasquet sicherer als Zverev. Der Tiebreak musste den ersten Satz entscheiden, Zverev behielt die Nerven und setzte sich 7:4 durch.

Der zweite Durchgang begann ausgeglichen, diesmal ließ sich Gasquet nicht vom jungen Deutschen überraschen. Erst im achten Spiel fiel die Vorentscheidung zugunsten Zverevs, der sich das Break zum 5:3 sicherte und anschließend zum Sieg aufschlug. Der Hamburger machte es zwar noch einmal spannend, vergab nach 40:0 drei Matchbälle. Dann holte er sich mit einem Ass den vierten Matchball, den er nach 1:30 Stunden sicher verwandelte.

250 Weltranglistenpunkte für Zverev

"Es war eine tolle Woche hier", sagte Zverev nach seinem Triumph, für den er 85.945 Euro und 250 Weltranglisten-Punkte kassierte. "Richard spielt immer stark hier, es war nicht einfach heute", meinte der 19-Jährige, der nur dank einer Wildcard kurzfristig an den Start gehen konnte. Umso bemerkenswerter war sein Turniergewinn: Nach einem Freilos zum Auftakt musste Zverev in allen drei Runden über drei Sätze gehen, um das Endspiel zu erreichen. Im Halbfinale rang er den französischen Publikumsliebling Jo-Wilfried Tsonga mit 6:7 (6:8), 6:2, 6:4 nieder.

