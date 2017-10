Stand: 28.10.2017 23:09 Uhr

Volleyball: SSC gewinnt Krimi gegen Aachen von Christian Kahlstorff, NDR.de

Die Volleyballerinnen des Schweriner SC bleiben in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Das Team von Trainer Felix Koslowski besiegte den PTSV Aachen am Sonnabend zu Hause vor 1.732 Zuschauern mit 3:0 Sätzen (28:26, 29:27, 25:18). In dem zeitweise hochdramatischen Spiel rangen die Schwerinerinnen hartnäckig kämpfende Gäste in 1:37 Stunden Spielzeit nur mühsam nieder. Mit dem letztlich verdienten Sieg bleibt der SSC damit weiter an der Tabellenspitze.

Coach Koslowski warnte vor eingespieltem Team

Vor dem Spiel hatte Coach Koslowski vor dem Gegner gewarnt. Aachen sei eine eingespielte Mannschaft, die im Vergleich zum Vorjahr personell nur wenig verändert worden sei. Das mache die Aufgabe schwierig, so der Trainer. In der Tat hatten die sogenannten Ladys in Black (Aachen) mit einem Heimsieg gegen Vilsbiburg gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Das heimstarke Team von Saskia van Hintum wurde zur neuen Saison nur auf drei Positionen verändert, im Zuspiel kam Britt Bongaerts aus Münster, zudem wurden mit der Polin Pisla und der kroatischen Diagonalspielerin Sunjic zwei Bundesliga-Neulinge verpflichtet.

Gäste enttäuschen nicht, liefern einen harten Kampf

In Schwerin war es dabei nicht nur die Angriffsstärke der Gäste, sondern auch ihre Blockarbeit, die den Spielerinnen des Heimteams Kopfzerbrechen bereitete. Diese begannen ungewöhnlich nervös (0:3) und konnten die Gäste kaum unter Druck setzen. Zudem leisteten sich beide Teams viele eigene Fehler - auch bei den Aufschlägen. So konnte sich kein Team wirklich absetzen. Mit etwas mehr Willen erkämpften sich die Schwerinerinnen schließlich den Satz mit 28:26.

Das Drama geht im zweiten Satz weiter

Wer nun gedacht hatte, es könne nicht noch dramatischer werden, sah sich getäuscht. Im zweiten Satz wurde das Spiel noch intensiver. Schwerin vergab dabei eine klare Führung (20:16) und musste erneut in der Verlängerung gehen. Die verbissen kämpfenden Ladys aus Aachen lieferten Schwerin ein Spiel auf Augenhöhe. Nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung gab es hitzige Diskussionen und gar gelbe Karten für eine Aachenerin und Koslowski. Am Ende entschied der Wille: 29:27 ging der zweite Durchgang an Schwerin.

Schwerin bleibt weiter unbesiegt, wenn auch mit etwas Glück

Damit schien der Wille der Gäste gebrochen. 25:18 hieß es am Ende des klaren dritten Satzes für Schwerin. Obwohl der SSC damit weiter ungeschlagen bleibt, konnten die Volleyballerinnen des Heimteams die Dauerbaustelle in dieser Saison nicht kaschieren: Ein ums andere Mal musste das Team nach ungenauen Annahmen den Ballwechsel abgeben oder erst mühsam aufbauen. Greta Szakmáry, die eine hervorragende Offensive (15 Punkte) spielte, wurde dabei von den Gästen als Schwachstelle ausgemacht. Zudem zeigte Schwerin ungewohnte Abstimmungsfehler in der Mitte, wie der Trainer nach dem Spiel zugeben musste. Als beste Spielerin wurde Denise Hanke ausgezeichnet. Sehr stark waren dabei auch Louisa Lippmann (19 Punkte) und Jennifer Geerties (10).

SSC vor "ruhigem" November

Am 4.11.2017 spielen die SSC-Frauen auswärts gegen den VfB Suhl. Das nächste Heimspiel wird am 18. November stattfinden (Schwarz-Weiß Erfurt). Beide Teams stehen derzeit im unteren Bereich der Tabelle. Nicht nur terminlich könnte es ein etwas ruhigerer Monat werden als dieser dramatische Oktober.

