UHC Hamburg holt Hockey-Titel in der Halle

Die Hockey-Damen des Uhlenhorster HC Hamburg haben das Double perfekt gemacht: Nach dem deutschen Meistertitel auf dem Feld gewannen die Hanseatinnen am Sonntag in Mülheim an der Ruhr auch den Titel in der Halle - durch einen 8:7 (4:4, 2:1)-Erfolg nach Penaltyschießen gegen den Lokalrivalen Harvestehuder THC. Die Entscheidung vor 2.500 Zuschauern besorgte Nationalspielerin Katharina Otte. Beim 4:4 (2:1) in der regulären Spielzeit hatte der HTHC einen 2:4-Rückstand durch Tore von Alina Fischer (57.) und Anne Deupmann (57.) noch ausgeglichen.

Der Feldhockey-Champion war zunächst durch Tore von Céline Wilde (2.) und Lisa Altenburg (4./Siebenmeter) mit 2:0 in Führung gegangen, ehe Franzisca Hauke (28./Siebenmeter) für den HTHC verkürzte. In der zweiten Halbzeit erhöhten Janne Müller-Wieland (48.) und Marie Mävers (55.) auf 3:1 und 4:2 für Uhlenhorst. Das zwischenzeitliche 2:3 markierte Friderike Schlenker (51.).

