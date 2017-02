Stand: 22.02.2017 16:49 Uhr

Kleine Revanche für Rio: Kerber besiegt Puig

Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Dubai ins Viertelfinale eingezogen. Die Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste aus Kiel besiegte in der Runde der letzten 16 die Puerto Ricanerin Monica Puig mit 6:2, 6:3 revanchierte sich dabei - zumindest ein bisschen - für die Niederlage im Finale der Olympischen Spiele, als Kerber der Außenseiterin in drei Sätzen überraschend unterlegen war. In Dubai ließ die 29-Jährige kein Break zu und gewann die Partie bereits nach 65 Minuten, in dem sie ihrer amerikanischen Gegnerin zum vierten Mal den Aufschlag abnahm. Kerbers nächste Gegnerin ist die ungesetzte Kroatin Ana Konjuh.

"Das war heute auf jeden Fall ein ganz anderes Match als in Rio", sagte Kerber. "Ich bin froh, dass ich heute das Match für mich entschieden und gutes Tennis gezeigt habe. "

Im zwei Abschnitt nervenstark

Kerber zeigte gegen Puig von Beginn an, dass sie noch eine Rechnung offen hatte. Gleich zweimal schaffte sie im ersten Durchgang ein Break. Bei ihrem ersten Satzball profitierte die Kielerin von einem Fehler der Nummer 42 der Welt. Gerade einmal 27 Minuten waren bis dahin vergangen. Nur einmal musste Kerber ein bisschen zittern: Beim Stand von 4:3 im zweiten Satz wehrte sie allerdings nervenstark zwei Breakbälle ab und feierte wenig später die geglückte Revanche.

Übernimmt Kerber wieder die Spitze?

Die topgesetzte Kerber war nach ihrem Aus in Melbourne in der vergangenen Woche in Doha/Katar auf die Tour zurückgekehrt, verlor dort jedoch von einer Erkältung geschwächt in der ersten Runde. In Dubai spielt die gebürtige Bremerin nun allerdings wieder unbeeindruckt auf - und nahm auch schon ihre Auftakthürde gegen Mona Barthel (Neumünster) mit 6:4, 6:3 souverän. Sollte die Norddeutsche das Turnier am Persischen Golf gewinnen, würde sie die US-Amerikanerin Serena Williams, die sich gerade eine Pause gönnt, wieder als Nummer eins der Welt ablösen.

