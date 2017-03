Stand: 15.03.2017 09:47 Uhr

Kerber: Durchwachsene Saison, aber Nummer eins von Matthias Heidrich, NDR.de

Am kommenden Montag wird Angelique Kerber wieder an der Spitze der Tennis-Welt stehen. Die Weltrangliste der Frauen wird die Kielerin nach Indian Wells als Nummer eins ausweisen. Das "fünfte Grand Slam des Jahres", wie das WTA-Turnier der zweithöchsten Kategorie in Kalifornien auch genannt wird, wird die 29-Jährige dann allerdings schon weit hinter sich gelassen haben - erneut ohne überzeugt zu haben. Das Aus der Norddeutschen im Achtelfinale gegen eine bissige Russin Jelena Wesnina reiht sich ein in ein bislang durchwachsenes Jahr der Kielerin, die den Tennis-Thron zurückerobert, weil Serena Williams nicht in Indian Wells aufschlug.

Angelique Kerbers Weg nach oben













































































Neun Siege und sechs Niederlagen in 2017

"Sie hat ein gutes Match gespielt. Ich habe nicht wirklich mein Spiel gespielt. Ich habe viele Fehler gemacht und mich auch nicht so gut bewegt. Es sollte dieses Jahr wohl auch nicht so wirklich sein", sagte Kerber nach dem 3:6 und 3:6 gegen die Nummer 15 der Welt. Die Bilanz der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin steht 2017 nun bei neun Siegen und sechs Niederlagen. Gut lief es für Kerber bislang nur beim Turnier in Dubai, als sie bis ins Halbfinale vorstieß, dort aber von Knieschmerzen gehandicapt mit 3:6, 6:7 gegen Jelina Switolina (Ukraine) verlor.

Endlos laufen, egal, ob heiß oder kalt

Das Knie war nach ein paar Tagen Ruhe wieder okay, doch in Indian Wells konnte Kerber nur phasenweise ihr bestes Tennis zeigen. Wie zum Beispiel in der dritten Runde gegen die Französin Pauline Parmentier, als die Norddeutsche im dritten Satz bei 1:4 gegen sich zur Aufholjagd ansetzte und noch gewann (7:5, 3:6, 7:5). Dabei legte Kerber mit ihrer überragenden Fitness ihr größtes Pfund in die Waagschale. Während bei anderen Spielerinnen die Vorhand oder der Aufschlag Waffen sind, ist es bei der Kielerin Kampfgeist gepaart mit einem ans Limit trainierten Körper, was die Gegnerinnen oft alt aussehen lässt. "Deshalb trainiere ich und mache Sachen wie Intervallläufe: Damit ich endlos laufen kann. Egal, ob es heiß ist oder nicht", hatte Kerber nach dem Sieg gegen Parmentier gesagt.

"Hatte schon immer Schwankungen in meinem Spiel"

Das Problem: Laufen allein reicht in den zweiten Turnierhälften nicht aus. Gegen Wesnina brachte Kerber viele erste Aufschläge ins Feld, gewann dann auch fast 80 Prozent der Punkte. Doch der Zweite war dafür umso schlechter. Da holte sie nur gut die Hälfte der Punkte. In einem engen Match wie gegen die Russin eine schwere Bürde. Zudem nutzte die Deutsche nur drei ihrer 15 Breakmöglichkeiten, war bei den Big Points nicht auf der Höhe. Schon vor Indian Wells hatte Kerber keinen Hehl daraus gemacht, dass die bisherige Saison für sie "natürlich hätte besser laufen können". Eine Krise wollte sich die Kielerin aber nicht andichten lassen: "Ich hatte schon immer Schwankungen in meinem Spiel." Die nächste Chance das Pendel wieder nach oben ausschlagen zu lassen, hat die 29-Jährige kommende Woche in Miami, dem nächsten US-Turnier der zweithöchsten Kategorie. "Ich fliege guter Dinge hin, es ist ja nichts passiert", sagte die Linkshänderin, die seit ihrem Triumph bei den US Open auf einen Turniersieg wartet.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 15.03.2017 | 09:25 Uhr