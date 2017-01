Stand: 23.01.2017 09:48 Uhr

Live: Sterne des Sports - Die Preisverleihung

Welcher Verein wird für sein ehrenamtliches Engagement den "Großen Stern des Sports" in Gold gewinnen? Es gibt 16 Nominierte, darunter aus Niedersachsen: die Eintracht Hildesheim von 1861 e.V. Den Preis loben der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sowie die deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken in Kooperation mit der ARD aus. Das Bundesfinale sehen Sie hier live aus Berlin.

Herausragende Ideen

Nach den "Sternen" in Bronze auf lokaler Ebene und den "Sternen" in Silber auf Landesebene wird Bundespräsident Joachim Gauck nun den Sieger in der Kategorie Gold für herausragende Ideen und Konzepte mit 10.000 Euro Preisgeld auszeichnen.

