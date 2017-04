Stand: 24.04.2017 16:47 Uhr

Schweriner SC: Folgt die Krönung im Heimspiel? von Tobias Blanck, NDR 1 Radio MV

Für Felix Koslowski sind diese Tage im April 2017 ganz besondere. Der Trainer des Schweriner SC steht kurz vor seinem ersten Titelgewinn als Cheftrainer. Für den "ungekrönten Felix" sind es aufregende und schöne Tage, denn der SSC ist für den 33-Jährigen eine Herzensangelegenheit. In Schwerin ist Koslowski aufgewachsen und lernte hier das Volleyballspiel lieben. Zunächst als Spieler im Jugendbereich und später auch in der 2. Bundesliga in Ludwigslust und bereits mit 19 Jahren wechselte er dann die Seite und begann als Co-Trainer an der Seite des damaligen Chefcoach Tore Aleksandersen. Nach Stationen als Assistent in Italien und bei der Nationalmannschaft ist Felix Koslowski mittlerweile selbst Bundestrainer und Hauptverantwortlicher beim SSC. Akribisch bereitet er mit seinem Trainerstab jedes Spiel gezielt vor und hatte auch nach dem Erfolg im zweiten Finalspiel schon schnell wieder den Fokus auf den Mittwochabend gerichtet: "Ich habe mich vielleicht 30 Sekunden lang über dieses tolle Ergebnis in Stuttgart gefreut, aber dann ging der Blick schon wieder voraus. Wir wollen den Meistertitel und haben nur das 3. Finalspiel gegen Stuttgart im Blick!" Ablenken lassen will sich Koslowski nicht. Auch Diskussionen während des Spiels mit dem gegnerischen Trainer nahm er in den vergangenen Spielen nicht an. "Alles was mich ablenken kann, versuche ich auszublenden. Ich will, dass meine Mannschaft gut spielt und ich ihr in den schwierigen Phasen mit meiner Hilfe zur Seite stehe."

Ein Sieg fehlt noch

Videos 01:15 min Schweriner Volleyballerinnen greifen nach Titel 23.04.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin sind auf dem besten Weg, die Meisterschale zu holen: Im zweiten Finale besiegten sie den MTV Stuttgart souverän mit 3:1. Video (01:15 min)

Nach der 2:0-Führung in dieser Finalserie wollen die Schweriner Volleyballerinnen schon am Mittwoch um 19 Uhr (Livestream auf ndr.de ab 18:50 Uhr) den elften Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt machen. "Zu Hause die Schale zu holen und sie hier zu behalten, wäre natürlich wunderschön. Die vergangenen drei Titel (2011, 2012 & 2013, Anm. d. Red.) wurden jeweils in Dresden gewonnen. Daher ist der Wunsch groß, dass es dieses Mal gelingt und dann am besten in der eigenen Halle", sagt Kapitänin Jennifer Geerties. Die 23-jährige Nationalspielerin will aber die Ruhe bewahren und das kommende Spiel wie jedes andere angehen: "Ich werde da jetzt nichts ändern und nicht an eine mögliche Feier denken. Stuttgart ist immer ein ganz starker Gegner und wird sich erst nach dem Matchball geschlagen geben. Da dürfen wir uns keine Schwächephase erlauben." Die Außenangreiferin weiß, wovon sie spricht. Schließlich waren es die Stuttgarterinnen, die dem SSC in den vergangenen Jahren mehrere schmerzhafte Niederlagen beigefügt haben.

Problemfall Barfield

Verzichten muss Koslowski im dritten Finalspiel um die deutsche Meisterschaft vermutlich auf die 1,96 Meter große Lauren Barfield. Die Mittelblockerin war bisher eine große Stütze im Team des SSC. Bei einem Blockversuch verletzte sich die US-Amerikanerin am Sonnabend im Auswärtsspiel in Stuttgart an der Schlaghand und droht auszufallen. Damit müsste der Trainer erneut auf die erst 19-jährige Marie Schölzel setzen. Die Abiturientin, die am Freitag noch eine wichtige Klausur schreiben muss und sich im Prüfungsstress befindet, kennt den Druck großer Spiele jedoch schon. Bereits im Pokalfinale im Januar stand Schölzel als Stammspielerin auf dem Feld und löste ihre Aufgabe gut. "Ich hoffe, dass wir am Mittwoch die Schale nach Hause holen. Wir haben einfach eine starke Mannschaft und können das Ziel jetzt schon erreichen", sagte die gebürtige Berlinerin nach dem gewonnenen zweiten Finalspiel.

Dannemiller mit Extra-Motivation

Die Spielerin mit der Nummer 15 im Team des SSC muss Felix Koslowski derzeit kaum noch motivieren. Zuspielerin Lexi Dannemiller begann die Saison als Ersatz für Denise Hanke. Im Laufe der Spielzeit entpuppte sich die 23-jährige als absoluter Glücksgriff. Wenn die Spielmacherin gebraucht wurde, rief sie Top-Leistungen ab. In den Play-Off-Spielen stand sie zuletzt sogar in der Startformation auf dem Feld und das ist auch dem Nationaltrainer der USA, Charles "Karch" Kiraly, nicht entgangen. Die ehemalige Beachvolleyball-Legende nominierte jetzt Dannemiller für die ersten Lehrgänge der amerikanischen Auswahlmannschaft. "Ich habe schon 2014 und 2016 jeweils einige Wochen mit der Auswahl trainiert. Das waren tolle Erfahrungen, ich freu mich darauf, vor allem, weil ich den Zuspieler-Coach noch aus College-Zeiten kenne", sagte Lexi Dannemiller nach der Nominierung. Am liebsten würde die Zuspielerin natürlich mit einer Goldmedaille im Gepäck zur Nationalmannschaft reisen.

