Schnappt sich Görges den Turniersieg?

Tennisspielerin Julia Görges steht beim mit 250.000 Euro dotierten WTA-Turnier in Bukarest im Finale. Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe besiegte Lokalmatadorin Ana Bogdan mit 3:6, 6:2, 6:4. Im Finale des Sandplatzturniers trifft Görges heute (16 Uhr) auf die an Position sieben gesetzte Rumänin Irina-Camelia Begu. Für Fed-Cup-Spielerin Görges, die zum achten Mal in ihrer Karriere in einem Finale der WTA-Tour steht, ist es bereits die zweite Endspielteilnahme im Jahr 2017. Am 25. Juni unterlag sie auf Mallorca gegen die Lettin Anastasija Sevastova. Von sieben Finals gewann die Weltranglisten-45. nur zwei.

Klappt es endlich mal wieder?

Görges spielt um ihr dritten Einzeltitel und den ersten seit mehr als sechs Jahren. 2010 hatte sie in Bad Gastein (Österreich) triumphiert. Im Jahr darauf feierte sie beim Heimturnier in Stuttgart den größten Erfolg ihrer Laufbahn, als Görges im Endspiel die damalige Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark bezwang.

