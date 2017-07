Stand: 17.07.2017 09:00 Uhr

Rothenbaum: Haas-Abschied mit Ehrengast? von Andreas Bellinger, NDR.de

Die Stars der Tennisbranche haben keine Lust auf den Hamburger Rothenbaum. Vom Rasen in Wimbledon zieht es die Aushängeschilder des weißen Sports dieser Tage weiter auf die Hartplätze in Nordamerika. Um den roten Sand der German Open (24. - 30. Juli) machen sie mal wieder einen großen Bogen. Lokalmatador Alexander Zverev ist da keine Ausnahme, und so steht die einst bedeutendste deutsche Tennis-Veranstaltung im 111. Jahr ihres Bestehens im Zeichen des Abschieds von Tommy Haas, der nach eigenen Worten "irgendwann in diesem Jahr" das Racket in die Ecke stellen wird. Vorher aber will er in seiner Geburtsstadt noch "tschüs“ sagen.

Auftakt mit Hamburger Stadtmeisterschaft

Ursprünglich sollte der Hamburger Schlusspunkt seiner 20-jährigen, von allerlei Verletzungen und Operationen gezeichneten Karriere nur ein spaßiges Match der Legenden sein. Ein Wiedersehen zwischen dem 38 Jahre alten Wahl-Amerikaner und dem zehn Jahre älteren Rothenbaum-Turnierchef Michael Stich, dessen Triumph 1991 in Wimbledon Haas als damals 13-jähriger Tennis-Lehrling im Camp von Nick Bollettieri in Florida erlebt hat. Die Hamburger Stadtmeisterschaft dürfte am Sonntag (18 Uhr) ein Vergleich auf höchstem Niveau werden - was die Jahre an Erfahrung betrifft, auf jeden Fall.

Legenden in "good shape"

"Ich muss mich wohl warm anziehen", sagt Stich, der das bis dato einzige Duell der beiden Hanseaten 1996 bei den US Open in vier Sätzen gewonnen hat. "Jetzt sind die Vorzeichen natürlich ganz andere. Tommy ist körperlich immer noch topfit." Neun Kilo habe er in der Vorbereitung abgenommen, sagt Stich - und wähnt sich in "good shape". Haas wiederum hat jüngst bewiesen, dass er als Tennisprofi selbst Topstars wie Roger Federer noch ärgern kann. "Ich habe als Kind am Rothenbaum meine Idole spielen sehen und bei meinem ersten Auftritt dort mit 19 Jahren den ersten großen Erfolg auf der ATP-Tour gefeiert“, sagt Haas. Nach dem Halbfinale 1997 folgte 2012 sogar der Einzug ins Endspiel der German Open.

Haas hat eine Wildcard

Dass die Partie der beiden Hamburger Jungs nicht das letzte Halali in der auf 7.500 Plätze verkleinerten Tennisarena für die einstige Nummer zwei der Tenniswelt sein wird, ist mehr oder minder "Sascha" Zverev geschuldet. Dessen Platz als Zugpferd der mit knapp 1,4 Millionen Euro dotierten Veranstaltung soll der "Oldie" aus Los Angeles einnehmen, der als Turnierdirektor in Indian Wells im Frühjahr einen ersten Schritt in seine Zukunft gemacht hat. Zwar steht das Okay des zweifachen Familienvaters, der in Wimbledon in der ersten Runde die Segel streichen musste, noch aus, aber Stich ist sicher: "Tommy hat eine Wildcard; ich gehe fest davon aus, dass er spielen wird."

Spanier wieder Favoriten

Auf der Suche nach einem attraktiven Feld ist Stich wahrlich nicht zu beneiden. Die Sandplatz-Helden aus Spanien, die allein 13 Mal den Sieger am Rothenbaum stellten, zählen mit Pablo Carreno Busta (ATP 17), Albert Ramos-Vinolas (22), Fernando Verdasco (32) und David Ferrer (38) wie gewohnt zum engsten Favoritenkreis. Gegen sie werden die deutschen Spitzenkräfte Florian Mayer (ATP 51), Philipp Kohlschreiber (52) und Jan-Lennard Struff (53) einen schweren Stand haben. Doch weil die ganz großen Namen aus dem Wanderzirkus fehlen, muss Stich wieder "baggern" und auf einen Topstar mit Lust auf Sand hoffen.

Stich "baggert" an Nadal

"Wir sind in guten Verhandlungen", sagt Stich im Gespräch mit NDR.de. Das Handy brummt dabei schon wieder - wer dran ist, verrät er nicht. "Drei heiße Kandidaten" gebe es. Die Nummer eins auf der Liste der umworbenen Ehrengäste dürfte Rafael Nadal sein, der schon zu Beginn der zweiten Wimbledon-Woche ausgeschieden ist. Der Mallorquiner liebt den roten Sand, was zehn Triumphe in Rolland Garros eindrucksvoll belegen. Am Rothenbaum siegte der Weltranglisten-Zweite 2008 und 2015 - das stärkste Argument aber dürfte die Aussicht auf den Spitzenplatz der ATP-Rangliste sein, den der 31-Jährige bei einem Sieg dem verletzten Briten Andy Murray abjagen könnte. Fraglich ist, ob die übliche Antrittsprämie, die im Fall von Nadal bei einer halben Million Euro liegen sollte, aufzubringen ist. Wie es heißt, stehen zahlungswillige Sponsoren bereit.

"Würden gerne weitermachen"

Eine ganz andere Frage ist dagegen, ob der Rothenbaum überhaupt zu retten ist und das Traditionsturnier überlebt. Neben Stich, dessen Ausrichtervertrag mit dem Deutschen Tennis Bund (DTB) nur noch bis zum kommenden Jahr gilt, gibt es offenbar weitere Interessenten. Ein Streitpunkt bleiben auch die Umbaupläne des Club an der Alster sowie ein möglicher Umzug der German Open an einen anderen Ort. Vielleicht trifft der während der Turnierwoche tagende DTB-Bundesausschuss eine zukunftweisende Entscheidung. Stich jedenfalls hat Pläne vorgelegt. Jetzt will er Klarheit: "Wir würden gerne weitermachen."

