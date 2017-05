Stand: 20.05.2017 15:30 Uhr

Reiten in Nörten-Hardenberg jetzt live

Burgturnier jetzt live Springreiten beim Burgturnier in Nörten-Hardenberg jetzt hier live.

Kampf um die Goldene Peitsche

Videos 03:46 min Wie entsteht die Goldene Peitsche? Sportclub Die Goldene Peitsche ist der begehrte Preis beim Burgturnier in Nörten-Hardenberg. Doch wie entsteht die legendäre Trophäe mit dem Wappentier der Hardenbergs eigentlich? Video (03:46 min)

Großer Sport am Fuße der Burgruine: Seit mehr als 50 Jahren kämpft die Reitelite vor der historischen Kulisse des Hardenbergs um die Goldene Peitsche, die begehrte Trophäe des Burgturniers. Bei der diesjährigen Auflage sind unter anderem Carsten-Otto Nagel (Wedel), Meredith-Michaels Beerbaum (Thedinghausen) und Felix Haßmann dabei. Der Titelverteidiger aus Lienen kann im Falle des zweiten Sieges in Folge die Peitsche mit nach Hause nehmen. Zuletzt ist das Denis Lynch gelungen. Der Ire, der 2014 und 2015 triumphierte, ist auch diesmal am Start.

Der Sportclub zeigt die beiden wichtigsten Springprüfungen heute ab 15.30 und am Sonntag ab 13.30 Uhr live im TV und hier bei NDR.de.

Eckermann gewinnt Eröffnungsspringen

Das Eröffnungsspringen am Freitag gewann Otmar Eckermann. Mit dem neunjährigen Hengst Coco-Bongo Boy blieb der Kranenburger ohne Fehler und benötigte für den Parcours 48,81 Sekunden. Haßmann war ihm mit 48,91 Sekunden knapp auf den Fersen und wurde mit Brazonado Zweiter. Platz drei ging an Lokalmatador Niels von Hirschheydt aus Nörten-Hardenberg mit Amica.

Die Goldene Peitsche Beim Burgturnier geht es im Großen Preis um die legendäre Goldene Peitsche, eine Reitgerte mit goldenem Griff. Wer die Trophäe zweimal hintereinander oder insgesamt dreimal gewinnt, darf sie behalten. Geschafft haben das bislang nur Altmeister Hans Günter Winkler, der 1955, 1957 und 1978 triumphierte, sowie der Ire Denis Lynch, der 2014 und 2015 siegte. Ist die Peitsche vergeben, beginnt der Kampf von vorn, die bisherigen Siege spielen keine Rolle mehr.

