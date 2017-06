Jetzt live: Reiten in Luhmühlen

Stand: 18.06.2017 14:17 Uhr

Bettina Hoy hat sich beim Vielseitigkeitsturnier in Luhmühlen ihren vierten nationalen Titel gesichert. Mit nur einem Zeitfehler in der abschließenden Springprüfung behauptete die Warendorferin ihren Vorsprung nach Dressur und Geländeritt und setzte sich mit Seigneur Medicott vor Olympiasieger Michael Jung aus Horb mit Star Connection sowie Einzel-Weltmeisterin Sandra Auffarth (Gandekersee) mit Opgun Louvo durch. "Ich bin so wahnsinnig stolz auf mein Pferd", sagte Hoy mit Tränen in den Augen im NDR Interview. Zuletzt hatte sie 2006 den deutschen Meistertitel gewonnen.

Im Sattel von Designer geht die 54-Jährige auch in der Vier-Sterne-Prüfung als Führende ins Finale. Drei Konkurrenten liegen allerdings nur weniger als einen Springfehler hinter der Luhmühlen-Siegerin von 2005.

Enstand Drei-Sterne-Prüfung 1. Bettina Hoy (Warendorf) - Seigneur Medicott 27,3 Strafpunkte

2. Michael Jung (Horb) - Star Connection 35,6

3. Sandra Auffarth (Ganderkesee) - Opgun Louvo 36,2

4. Ingrid Klimke (Münster) - Hale Bob 37,3

5. Michael Jung - Rocana 39,3

6. Kai Rüder (Fehmarn) - Sunrise 43,4

Zwischenstand Vier-Sterne-Prüfung nach Gelände 1. Bettina Hoy (Warendorf) - Designer 10 36,00 Strafpunkte

2. Julia Krajewski (Warendorf) - Samurai du Thot 37,10

3. Nicola Wilson (Großbritannien) - Bulana 38,70

4. Sarah Bullimore (Großbritannien) - Lilly Corinne 39,30

5. Tim Lips (Niederlande) - Bayro 41,00

6. Andreas Dibowski (Hamburg) Avedon 41,40

Auch mit Designer auf Platz eins

Mit Designer kam Hoy in der Dressur auf 36,00 Strafpunkte und behauptete Platz eins mit einem fehlerfreien Geländeritt am Sonnabend. Dabei musste sie allerdings einen Schreckmoment überstehen: Bei einem Wasserhindernis zögerte Designer für einen Moment, die erfahrene Hoy verhinderte aber akrobatisch einen Sturz und führte ihr Pferd anschließend sicher durch den Parcours. Julia Krajewski (Warendorf) mit Samurai du Thot liegt mit knappem Rückstand auf Rang zwei. Auch die Britinnen Nicola Wilson mit Bulana als Dritte und Sarah Bullimore mit Lilly Corinne auf Rang vier haben noch gute Chancen auf den Sieg.

Das größte internationale Vielseitigkeitsturnier Deutschlands findet zum 60. Mal in der Lüneburger Heide statt. Zum Jubiläum kam hoher Besuch nach Luhmühlen: Prinzessin Anne, die zum dritten Mal in Folge die Schirmherrschaft übernommen hat, besuchte die traditionsreiche Veranstaltung am Eröffnungstag.

