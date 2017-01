Stand: 19.01.2017 13:10 Uhr

Monas Märchen: Obenauf in Down Under

Als Mona Barthel ihre Zweitrundenpartie bei den Australian Open gegen Monica Puig nach rund 80 Minuten mit einem Passierball beendete, erhoben sich viele Zuschauer auf Court 5 des Melbourne Parks von ihren Plätzen. Sie zollten der Qualifikantin aus Neumünster mit Standing Ovations Anerkennung für ihren Erfolg gegen die Olympiasiegerin aus Puerto Rico. Vereinzelt hallten "Mona"-Rufe über den Nebenplatz, während die 26 Jahre alte Tennisspielerin freudestrahlend ins Publikum winkte. Auf einen solchen Moment hatte die gebürtige Bad Segebergerin lange warten müssen.

Höhenflug nach Leidenszeit eine "filmreife Story"

Vor genau einem Jahr hatte für sie beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ein persönliches Drama begonnen, dessen Ausgang lange ungewiss war. Völlig entkräftet war sie aus Down Under nach Deutschland zurückgekehrt, lag anschließend viele Wochen mit einer rätselhaften Viruserkrankung im Bett und bangte zwischenzeitlich sogar darum, je wieder ganz gesund zu werden. Alleine schon die Rückkehr auf die WTA-Tour war für Barthel ein riesiger Kraftakt und großer Erfolg. Ihre Siege in Melbourne gleichen nun beinahe schon einem Märchen. Tennis-Legende Boris Becker brachte es in seiner Funktion als TV-Experte bei "Eurosport" auf den Punkt, als er das Comeback der Norddeutschen als "filmreife Story" bezeichnete.

Ein Jahr zwischen Himmel und Hölle

Einen Titelvorschlag für einen solchen Streifen lieferte der frühere Wimbledonsieger zwar nicht mit. Er würde aber wohl idealerweise "Zwischen Himmel und Hölle" heißen. Schließlich war für Barthel zwischenzeitlich nur noch entfernt daran zu denken gewesen, noch einmal auf den großen Courts dieser Welt aufschlagen zu können. "Es war ein unglaublich schwieriges Jahr für mich. Ich war eine ganze Weile krank. Physisch ging es mir einfach nicht so gut. Ich habe lange gebraucht, um wieder zurückzukommen", erklärte die 26-Jährige im Interview mit dem NDR Hörfunk. Wochenlang hatten die Ärzte ihr zu Beginn des vergangenen Jahres nicht sagen können, warum ihr Körper streikte. Selbst kleine Spaziergänge stellten für sie eine zeitlang eine enorme Herausforderung dar. Nur ganz langsam erholte sich die frühere Weltranglisten-23. von ihrem Leiden, das nach wie vor Rätsel aufwirft. Eine genaue Diagnose über den Virus, der sie zur Auszeit zwang, gibt es bis heute nicht.

Absturz in der Weltrangliste

Es liegt ein beschwerlicher Weg hinter der Neumünsteranerin. Sie konnte nach überstandener Krankheit nur peu á peu die Trainingsintensität steigern. So mangelte es ihr lange an den physischen Voraussetzungen, Spiele auf der Tour zu gewinnen. "Ich musste wieder lernen, meinem Körper zu vertrauen", erzählte sie. Erst Ende 2016 ließ sie mit dem Semifinaleinzug in Dubai sportlich wieder aufhorchen. Ein Anfang war gemacht, dem zu Beginn dieses Jahres aber wieder kleinere Rückschläge folgten. In Auckland scheiterte Barthel in Runde eins, beim Turnier in Sydney war bereits in der Qualifikation Schluss. Weil sie inzwischen auf Rang 181 des WTA-Tableaus abgerutscht ist, musste sich die Fed-Cup-Spielerin auch bei den Australian Open durch die "Quali" kämpfen. Es gelang ihr mit Siegen gegen Richel Hogenkamp (Niederlande), Teliana Pereira (Brasilien) und die Belgierin Maryna Zanevska bravourös.

"Es geht mir wirklich besser"

Drei Matches am Stück zu bestreiten war für Barthel in den vergangenen Monaten eine Ausnahme. Und so war durchaus zu befürchten, dass ihr im Erstrunden-Duell mit der Lokalmatadorin Destanee Aiava die Kräfte schwinden würden. Aber die 26-Jährige hielt auch ihre zehn Jahre jüngere Kontrahentin mit 6:3, 7:6 in Schach. Es folgten der Sensationssieg gegen die an Nummer 29 gesetzte Puig und die Erkenntnis, wieder mit den Topspielerinnen mithalten zu können. "Gerade die letzten ein, zwei Monate geht es mir wirklich besser. Das konnte ich viel länger und intensiver trainieren. Das hilft mir einfach, wenn ich auf dem Platz stehe und weiß, dass ich wieder lange Ballwechsel und lange Matches spielen kann", erklärte Barthel dem NDR.

Nun gegen Lokalmatadorin Barty

Ihre "Reise" beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres muss längst noch nicht zu Ende sein. In der dritten Runde wartet in der Weltranglisten-223. Ashleigh Barty (Australien) eine von der Papierform her lösbare Aufgabe auf die Neumünsteranerin. "Ich freue mich jetzt einfach auf all das, was noch kommt", sagte Barthel, die ihr bisheriges Abschneiden völlig zu recht als "unglaublichen Erfolg" bezeichnet.

