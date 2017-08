Stand: 25.08.2017 22:00 Uhr

Ludwig/Walkenhorst im Finale von Hamburg

Trotz neuer Schmerzen stehen die Weltmeisterinnen und Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst kurz vor dem nächsten Gold. Das deutsche Beachvolleyball-Team Nummer eins steht beim Welttour-Finale in Hamburg am Sonnabend (14 Uhr) im Endspiel. Dort treffen sie auf die Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk/Eduarda Santos Lisboa. "Wir glauben an uns und schauen von Spiel zu Spiel. Erwartet haben wir den Einzug ins Finale aber nicht, deswegen kann ich gar nicht aufhören zu lächeln", sagte Ludwig: "Hier in unserer Heimat vor diesem tollen Publikum zu spielen, ist einfach klasse und vielleicht ein kleiner Vorteil für uns", sagte die 31-Jährige nach dem Kraftakt gegen Kanada und die Schweiz.

Ludwig/Walkenhorst gewannen am Freitag im umgebauten Tennisstadion am Rothenbaum vor 7.500 Zuschauern das Halbfinale gegen die Kanadierinnen Pavan und Humana-Paredes mit 2:0 (21:15, 21:14), nachdem sie sich zuvor gegen Anouk Vergé-Depré und Joana Heidrich (Schweiz) durchgesetzt hatten. Mit einem Finalerfolg würden die Hamburgerinnen bei ihrem Heimturnier den Welttour-Sieg aus dem Vorjahr wiederholen. Bis Sonntag treten im Tennis-Stadion am Hamburger Rothenbaum die zwölf weltbesten Teams der Männer und Frauen an und spielen 800.000 US-Dollar Preisgeld unter sich aus. Die Sieger erhalten jeweils 100.000 US-Dollar. Der Eintritt auf der Anlage ist frei.

Böckermann/Schümann im Viertelfinale

Die Weltranglistenzweiten Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) sind dagegen schon im Viertelfinale ausgeschieden. Das Duo unterlag am Freitag Larissa und Talita aus Brasilien klar mit 0:2 (17:21, 10:21) und verpasste damit die Medaillen-Runde. Bei den Männern schaffte das Interimsduo Markus Böckermann (Hamburg) und Lorenz Schümann (Kiel) den Viertelfinal-Einzug. Das Duo schlug die US-Amerikaner Theo Brunner und Casey Patterson mit 2:0 (21:19, 21:17). Der 25 Jahre alte Abwehrspieler Schümann war für Lars Flüggen eingesprungen, der am Knie operiert werden musste. Für Jonathan Erdmann und Armin Dollinger (Hamburg) ist das Turnier nach einem 0:2 (12:21, 13:21) gegen die Spanier Pablo Herrera und Adrian Gavira beendet.

Weltmeisterinnen mit Wildcard dabei

Ludwig/Walkenhorst sind dank einer Wildcard mit dabei. Den direkten Sprung ins Turnier hatten sie nicht geschafft, denn für einen Startplatz in Hamburg zählen die acht besten Ergebnisse der vergangenen 365 Tage. Ludwig hatte nach ihrer Schulteroperation erst im Juli wieder ins Turniergeschehen eingegriffen. Walkenhorst musste zwischenzeitlich ebenfalls wegen Schulterproblemen aussetzen. Seinen Titel will das Duo im heimischen Sand trotzdem verteidigen. Noch zweimal auf die Zähne beißen müssen die beiden: In Hamburg und dann eine Woche später in Timmendorfer Strand bei den deutschen Meisterschaften. "Körper und Kopf sind müde, aber die Freude überwiegt, noch zwei Turniere im eigenen Land zu haben", sagte Walkenhorst: "Wir werden uns noch mal durchkämpfen." Im vergangenen Jahr hatten Ludwig/Walkenhorst am Rothenbaum triumphiert und anschließend ihren olympischen Gold-Traum wahr gemacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 25.08.2017 | 22:40 Uhr