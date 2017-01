Stand: 20.01.2017 05:00 Uhr

Kerber siegt im Schnelldurchgang

Tennis-Profi Angelique Kerber kann bei den Australian Open in Melbourne auch schnell gewinnen: Die Titelverteidigerin gewann in der dritten Runde mit 6:0 und 6:4 gegen die Tschechin Kristyna Pliskova und steht nun im Achtelfinale. Das Match dauerte nur 55 Minuten. Für ihre ersten beiden Siege bei dem Grand-Slam-Turnier hatte die Kielerin jeweils mehr als zwei Stunden gebraucht.

Mehr Probleme im zweiten Satz

Kerber startete gegen die Zwillingsschwester von US-Open-Finalistin Karolina Pliskova furios ins Match: Nach nur 19 Minuten verwandelte die 29-Jährige ihren zweiten Satzball zum 6:0.Ihre Gegnerin fand zunächst nicht ins Spiel und machte Kerber mit vielen Fehlern das Leben leicht. Unter den Zuschauern in der Rod-Laver-Arena kam keine Stimmung auf. Zu einseitig und zu unspektakulär verlief die Partie. Auch zu Beginn des zweiten Satzes lief es für Kerber gut. Sie nahm Pliskova gleich wieder den Aufschlag ab und ging mit 2:0 in Führung. Aber dann riss bei der Deutschen der Faden - wie schon in ihren ersten beiden Partien in Melbourne. Die Tschechin konnte ausgleichen und ging sogar mit 4:3 in Führung. Sie agierte nun mutiger und suchte öfter den Weg ans Netz. Doch Kerber fand zurück in die Spur und verwandelte ihren ersten Matchball.

Auch Mona Barthel im Einsatz

"Es war nicht so einfach. Ich habe versucht, bis zum Ende fokussiert zu bleiben", sagte Kerber nach dem Match. In der Runde der letzten 16 trifft die Weltranglisten-Erste am Sonntag auf Coco Vandeweghe aus den USA. Aus den bisherigen beiden Vergleichen mit der aufschlagstarken Vandeweghe ging Kerber als Siegerin hervor. "Das wird ein hartes Match", meint die Deutsche.

Heute steht noch eine zweite Norddeutsche bei den Australian Open auf dem Platz: Mona Barthel aus Neumünster will gegen die Australierin Ashleigh Barty weiter für Aufsehen in Melbourne sorgen. Bei den Männern spielt heute Mischa Zverev um den Einzug ins Achtelfinale. Der Hamburger trifft auf Malek Jaziri aus Tunesien.

